صور.. تظاهرات فى كاليفورنيا للتنديد بزيارة ترامب المرتقبة







(أ ف ب)

شهدت كاليفورنيا فى غرب الولايات المتحدة، أمس الاثنين، أولى التظاهرات عشية أول زيارة للرئيس دونالد ترامب إلى أكبر الولايات الأمريكية عدديا وأحد أبرز المعاقل الديمقراطية فى البلد.

وتظاهر حوالى مئتى شخص فى وسط سان دييغو للتنديد بزيارة الرئيس وبسياسته المعادية للهجرة فى هذه المدينة الواقعة على الحدود مع المكسيك.

وبعد هبوط طائرته الثلاثاء حوالى الساعة 11,30 فى قاعدة ميرامار الجوية فى جنوب كاليفورنيا، يتوجه الرئيس الجمهورى إلى الحدود فى أوتاى ميسا إلى جنوب سان دييغو، لزيارة الموقع حيث تعرض ثمانية نماذج أولية للجدار الذى يعتزم بناؤه على طول حوالى ثلاثة آلاف كلم من الحدود مع المكسيك، تنفيذا لأحد أبرز وعوده الانتخابية.

وكانت أرييل نوركروس بين المتظاهرين الاثنين فى سان دييغو أمام مبنى الإدارة الفيدرالية رافعة لافتة كتب عليها "لا حقد فى الولاية الذهبية (لقب كاليفورنيا) لا أريد سياسة (ترامب) فى ولايتى وفى بلادى".

وتقول أرييل وهى تسير فى موكب يرفع لافتات كتب عليها "لا جدار" وفيه متظاهرون يحملون على أكتافهم أطفالا يرتدون البانشو المكسيكى، إن "هذه النماذج الأولية الثمانية غير مجدية فالناس يتمكنون من الالتفاف على الجدران، هذا هدر لأموال المكلفين، وهى وسيلة (لترامب) من أجل تحويل الأنظار عن كل مشكلاته".

وقال متظاهر آخر معلقا على زيارة ترامب "لا أدرى لماذا انتظر كل هذا الوقت ليأتى. لكنه يدرك أن هذا هو المكان الذى يواجه فيه أكبر قدر من المقاومة، هنا على الحدود، هنا فى كاليفورنيا".

وبعد تفحص نماذج الجدار، يلقى ترامب كلمة أمام عسكريين فى قاعدة ميرامار ثم يتوجه إلى لوس أنجليس حيث يحضر حفل عشاء لجمع الأموال للحزب الجمهورى.

من جهة أخرى، نظم رئيس مجلس الشيوخ المحلى فى كاليفورنيا الديمقراطى كيفن دى ليون بعد ظهر الاثنين تجمعا فى بيفرلى هيلز تحسبا لزيارة ترامب إلى هذه المنطقة الثرية المحاذية للوس أنجليس والتى ستقام فيها مأدبة العشاء.

وتجرى أضخم تظاهرة الثلاثاء فى كنيسة فى سان إيسيدرو مطلة على الحدود ويتوقع أن يشارك فيها المئات، وسيحضر كيفين دى ليون والبرلمانية لورينا غونزالس فليتشر الديمقراطية من سان دييغو فضلا عن ممثلين عن الرابطة الأميركية للحقوق المدنية.

ويعتزم بعض المتظاهرين نصب لافتة ضخمة تدعو الرئيس إلى "بناء جسور وليس جدرانا"، فى المقابل، ينظم مؤيدون لترامب تجمعا دعما لمشروع بناء الجدار.

وتأتى زيارة ترامب فى فترة تشهد توترا شديدا بين كاليفورنيا وإدارته التى قدمت شكوى الأسبوع الماضى ضد الولاية لسياستها القاضية بمنح "ملاذ آمن" للمهاجرين غير الشرعيين.



مظاهرات ضد ترامب فى ولاية كاليفورنيا



سكان كاليفورنيا يتظاهرون ضد ترامب قبل زيارته للولاية



موقع الجدار الحدودى بين أمريكا والمكسيك



الجدار الحدودى الفاصل بين أمريكا والمكسيك



مشهد عام للجدار الفاصل بين أمريكا والمكسيك



نماذج للجدار الحدودى الفاصل بين أمريكا والمكسيك



متظاهر يقف النماذج الأولية للجدار بين أمريكا والمكسيك