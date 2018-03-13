video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. تظاهرات فى كاليفورنيا للتنديد بزيارة ترامب المرتقبة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 09:04 ص
صور.. تظاهرات فى كاليفورنيا للتنديد بزيارة ترامب المرتقبة التظاهرات فى كاليفورنيا





(أ ف ب)
إضافة تعليق

شهدت كاليفورنيا فى غرب الولايات المتحدة، أمس الاثنين، أولى التظاهرات عشية أول زيارة للرئيس دونالد ترامب إلى أكبر الولايات الأمريكية عدديا وأحد أبرز المعاقل الديمقراطية فى البلد.

وتظاهر حوالى مئتى شخص فى وسط سان دييغو للتنديد بزيارة الرئيس وبسياسته المعادية للهجرة فى هذه المدينة الواقعة على الحدود مع المكسيك.

وبعد هبوط طائرته الثلاثاء حوالى الساعة 11,30 فى قاعدة ميرامار الجوية فى جنوب كاليفورنيا، يتوجه الرئيس الجمهورى إلى الحدود فى أوتاى ميسا إلى جنوب سان دييغو، لزيارة الموقع حيث تعرض ثمانية نماذج أولية للجدار الذى يعتزم بناؤه على طول حوالى ثلاثة آلاف كلم من الحدود مع المكسيك، تنفيذا لأحد أبرز وعوده الانتخابية.

وكانت أرييل نوركروس بين المتظاهرين الاثنين فى سان دييغو أمام مبنى الإدارة الفيدرالية رافعة لافتة كتب عليها "لا حقد فى الولاية الذهبية (لقب كاليفورنيا) لا أريد سياسة (ترامب) فى ولايتى وفى بلادى".

وتقول أرييل وهى تسير فى موكب يرفع لافتات كتب عليها "لا جدار" وفيه متظاهرون يحملون على أكتافهم أطفالا يرتدون البانشو المكسيكى، إن "هذه النماذج الأولية الثمانية غير مجدية فالناس يتمكنون من الالتفاف على الجدران، هذا هدر لأموال المكلفين، وهى وسيلة (لترامب) من أجل تحويل الأنظار عن كل مشكلاته".

وقال متظاهر آخر معلقا على زيارة ترامب "لا أدرى لماذا انتظر كل هذا الوقت ليأتى. لكنه يدرك أن هذا هو المكان الذى يواجه فيه أكبر قدر من المقاومة، هنا على الحدود، هنا فى كاليفورنيا".

وبعد تفحص نماذج الجدار، يلقى ترامب كلمة أمام عسكريين فى قاعدة ميرامار ثم يتوجه إلى لوس أنجليس حيث يحضر حفل عشاء لجمع الأموال للحزب الجمهورى.

من جهة أخرى، نظم رئيس مجلس الشيوخ المحلى فى كاليفورنيا الديمقراطى كيفن دى ليون بعد ظهر الاثنين تجمعا فى بيفرلى هيلز تحسبا لزيارة ترامب إلى هذه المنطقة الثرية المحاذية للوس أنجليس والتى ستقام فيها مأدبة العشاء.

وتجرى أضخم تظاهرة الثلاثاء فى كنيسة فى سان إيسيدرو مطلة على الحدود ويتوقع أن يشارك فيها المئات، وسيحضر كيفين دى ليون والبرلمانية لورينا غونزالس فليتشر الديمقراطية من سان دييغو فضلا عن ممثلين عن الرابطة الأميركية للحقوق المدنية.

ويعتزم بعض المتظاهرين نصب لافتة ضخمة تدعو الرئيس إلى "بناء جسور وليس جدرانا"، فى المقابل، ينظم مؤيدون لترامب تجمعا دعما لمشروع بناء الجدار.

وتأتى زيارة ترامب فى فترة تشهد توترا شديدا بين كاليفورنيا وإدارته التى قدمت شكوى الأسبوع الماضى ضد الولاية لسياستها القاضية بمنح "ملاذ آمن" للمهاجرين غير الشرعيين.

مظاهرات ضد ترامب فى ولاية كاليفورنيا
مظاهرات ضد ترامب فى ولاية كاليفورنيا

 

سكان كاليفورنيا يتظاهرون ضد ترامب قبل زيارته للولاية
سكان كاليفورنيا يتظاهرون ضد ترامب قبل زيارته للولاية

 

موقع الجدار الحدودى بين أمريكا والمكسيك
موقع الجدار الحدودى بين أمريكا والمكسيك

 

الجدار الحدودى الفاصل بين أمريكا والمكسيك
الجدار الحدودى الفاصل بين أمريكا والمكسيك

 

مشهد عام للجدار الفاصل بين أمريكا والمكسيك
مشهد عام للجدار الفاصل بين أمريكا والمكسيك

 

نماذج للجدار الحدودى الفاصل بين أمريكا والمكسيك
نماذج للجدار الحدودى الفاصل بين أمريكا والمكسيك

 

متظاهر يقف النماذج الأولية للجدار بين أمريكا والمكسيك
متظاهر يقف النماذج الأولية للجدار بين أمريكا والمكسيك

 

نموذج للجدار الحدودى الفاصل بين أمريكا والمكسيك
نموذج للجدار الحدودى الفاصل بين أمريكا والمكسيك

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. تميم يحلب الأمريكان.. "تنظيم الحمدين" يحاول توفير الألبان واللحوم بعد تصاعد أزمة الغذاء.. قطر تشحن 3 آلاف بقرة من كاليفورنيا وأريزونا.. ومراقبون: "المقاطعة العربية" ضاعفت الضغوط على نظام الدوحة

إدارة ترامب تعتزم كسب ود ولاية كاليفورنيا بجعلها محطة لجمع التبرعات

ترامب يزور كاليفورنيا المناهضة للمرة الأولى منذ انتخابه رئيسا

القبض على مسلح قتل شرطيا وأصاب آخر فى كاليفورنيا

فيديو.. مسلح يحتجز 3 رهائن داخل منزل بولاية كاليفورنيا الأمريكية

"اليوم السابع" يرصد من كاليفورنيا كواليس إصدار موسم جديد من "Jessica Jones" .. انطلاق الموسم الثانى لمسلسل الأكشن والجريمة على "Netflix" بجرعة مكثفة من الإثارة والمغامرة.. وطاقم العمل: يحمل مفاجآت كثيرة

اخبار عالميه

عالم

اخبار العالم اليوم

ترامب

كاليفورنيا

امريكا




لا تفوتك
تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة