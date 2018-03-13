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صور.. تظاهرات خارج الكنيست تطالب بدخول 8000 يهودى إثيوبى إلى إسرائيل

الثلاثاء، 13 مارس 2018 03:23 ص
صور.. تظاهرات خارج الكنيست تطالب بدخول 8000 يهودى إثيوبى إلى إسرائيل يهود إثيوبيا





كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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تظاهر مئات الإسرائيليين من الجالية الإثيوبية اليهودية، أمس الإثنين حاملين صوراً لأقاربهم خارج الكنيست الإسرائيلى للمطالبة بإحضار حوالى 8000 من ذويهم المتبقين من إثيوبيا إلى إسرائيل.

يذكرأن، نظم نحو 15 ألف من طالبى اللجوء السياسى من الأفارقة مظاهرة احتجاجية فى إسرائيل ضد اعتزام الحكومة ترحيلهم من الأراضى الإسرائيلية.


وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية مساء السبت، أن الحكومة الإسرائيلية منحت طالبى اللجوء - وأغلبهم من غينيا الاستوائية والسودان - مهلة حتى أول أبريل المقبل للمغادرة طواعية ، وإلا تعرضوا للاعتقال لأجل غير مسمى.


وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن إسرائيل ترى أن أغلب هؤلاء المهاجرين الأفارقة - البالغ عددهم نحو 40 ألف شخص - جاؤوا بغرض العمل؛ ومن ثم فليس هناك التزام قانونى عليها بالإبقاء عليهم داخل إسرائيل.

احتجاجات خارج الكنيست
احتجاجات خارج الكنيست

 

احتجاجات
احتجاجات

 

تظاهرات خارج الكنيست
تظاهرات خارج الكنيست

 

جانب من التظاهرات (2)
جانب من التظاهرات 

 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

يهود إثيوبيا يرفعون صور ذويهم
يهود إثيوبيا يرفعون صور ذويهم

 

يهود إثيوبيا
يهود إثيوبيا

 


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