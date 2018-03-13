صور.. تركى آل الشيخ وعمرو دياب وهنيدى وحماقى يزورون مستشفى 57357







كتب بهاء نبيل

زار تركى ال الشيخ، رئيس الاتحاد العربى لكرة القدم، رئيس هيئة الرياضة السعودية، منذ قليل، مستشفى سرطان الأطفال 57357، يرافقه الفنانون عمرو دياب محمد هنيدى، ومحمد حماقى، وذلك لرسم الابتسامة على وجوه الأطفال، وإحساسهم باهتمام المسؤولين بهم للتخفيف عنهم والمساعدة فى شفائهم.

تأتى الزيارة إلى 57357 بعد انتهاء تركى آل الشيخ، من افتتاح بطولة الألعاب الإلكترونية، الأولى من نوعها فى مصر، المقامة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى، وتقدر قيمة جوائز البطولة بـ2 مليون جنيه.

حضر حفل الافتتاح كل من السوبر الستار عمرو دياب، والفنان الكبير محمد حماقي، سيد معوض مدرب الأهلي، أحمد فتحى لاعب الفريق الأحمر، أحمد حسن، أحمد الشيخ، اسلام الشاطر، وليد صلاح الدين، والعديد من نجوم الفن والرياضة.