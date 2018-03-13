video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 09:35 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. تركى آل الشيخ وعمرو دياب وهنيدى وحماقى يزورون مستشفى 57357

الثلاثاء، 13 مارس 2018 08:56 م
صور.. تركى آل الشيخ وعمرو دياب وهنيدى وحماقى يزورون مستشفى 57357





كتب بهاء نبيل
إضافة تعليق

زار تركى ال الشيخ، رئيس الاتحاد العربى لكرة القدم، رئيس هيئة الرياضة السعودية، منذ قليل، مستشفى سرطان الأطفال 57357، يرافقه الفنانون عمرو دياب محمد هنيدى، ومحمد حماقى، وذلك لرسم الابتسامة على وجوه الأطفال، وإحساسهم باهتمام المسؤولين بهم للتخفيف عنهم والمساعدة فى شفائهم.
 
تأتى الزيارة إلى 57357 بعد انتهاء تركى آل الشيخ، من افتتاح بطولة الألعاب الإلكترونية، الأولى من نوعها فى مصر، المقامة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى، وتقدر قيمة جوائز البطولة بـ2 مليون جنيه.
 
حضر حفل الافتتاح كل من السوبر الستار عمرو دياب، والفنان الكبير محمد حماقي، سيد معوض مدرب الأهلي، أحمد فتحى لاعب الفريق الأحمر، أحمد حسن، أحمد الشيخ، اسلام الشاطر، وليد صلاح الدين، والعديد من نجوم الفن والرياضة.
 
تركى آل الشيخ وعمرو دياب وهنيدى وحماقى يزورون مستشفى 57357 (1)
 
تركى آل الشيخ وعمرو دياب وهنيدى وحماقى يزورون مستشفى 57357 (2)
 
تركى آل الشيخ وعمرو دياب وهنيدى وحماقى يزورون مستشفى 57357 (3)
 
تركى آل الشيخ وعمرو دياب وهنيدى وحماقى يزورون مستشفى 57357 (4)
 
تركى آل الشيخ وعمرو دياب وهنيدى وحماقى يزورون مستشفى 57357 (5)
 
تركى آل الشيخ وعمرو دياب وهنيدى وحماقى يزورون مستشفى 57357 (6)
 
تركى آل الشيخ وعمرو دياب وهنيدى وحماقى يزورون مستشفى 57357 (7)
 
تركى آل الشيخ وعمرو دياب وهنيدى وحماقى يزورون مستشفى 57357 (8)
 
تركى آل الشيخ وعمرو دياب وهنيدى وحماقى يزورون مستشفى 57357 (9)
 
تركى آل الشيخ وعمرو دياب وهنيدى وحماقى يزورون مستشفى 57357 (10)
 
تركى آل الشيخ وعمرو دياب وهنيدى وحماقى يزورون مستشفى 57357 (11)
 
تركى آل الشيخ وعمرو دياب وهنيدى وحماقى يزورون مستشفى 57357 (12)
 
تركى آل الشيخ وعمرو دياب وهنيدى وحماقى يزورون مستشفى 57357 (13)
 
تركى آل الشيخ وعمرو دياب وهنيدى وحماقى يزورون مستشفى 57357 (14)
 
تركى آل الشيخ وعمرو دياب وهنيدى وحماقى يزورون مستشفى 57357 (15)
 
تركى آل الشيخ وعمرو دياب وهنيدى وحماقى يزورون مستشفى 57357 (16)
 
تركى آل الشيخ وعمرو دياب وهنيدى وحماقى يزورون مستشفى 57357 (17)
 
تركى آل الشيخ وعمرو دياب وهنيدى وحماقى يزورون مستشفى 57357 (18)
 
تركى آل الشيخ وعمرو دياب وهنيدى وحماقى يزورون مستشفى 57357 (19)
 

 


إضافة تعليق

تركى آل الشيخ

عمرو دياب

هنيدى

حماقى

مستشفى 57357




لا تفوتك
الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة