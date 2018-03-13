صور..ترامب يتجه إلى كاليفورنيا لتفقد النماذج الأولية للجدار الحدودى







كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)

غادر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، قاعدة أندروز الجوية فى ولاية ماريلاند، متجهًا إلى ولاية كاليفورنيا، حيث من المقرر أن يتفقد النماذج الأولية للجدار الحدودى فى سان دييجو، على الحدود مع المكسيك.

وعقد الرئيس الأمريكى، مؤتمرًا صحفيًا مع وسائل الإعلام فى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، فى العاصمة واشنطن، قبل مغادرته، حيث تحدث عن التغييرات الطارئة فى حكومته بإقالة وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون، وتعيين مايك بومبيو مدير وكالة المخابرات الأمريكية السابق، خلفًا له وزيرًا للخارجية، والذى خلفته فى رئاسة وكالة المخابرات الأمريكية جينا شيرى هاسبل.

وكانت شهدت كاليفورنيا فى غرب الولايات المتحدة، الاثنين، أولى التظاهرات ليلة أول زيارة للرئيس دونالد ترامب، إلى أكبر الولايات الأمريكية عدديًا وأحد أبرز المعاقل الديمقراطية فى البلد، حيث تظاهر حوالى 200 شخص فى وسط سان دييجو للتنديد بزيارة الرئيس وبسياسته المعادية للهجرة فى هذه المدينة الواقعة على الحدود مع المكسيك.



مؤتمر صحفى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب



دونالد ترامب يغادر العاصمة واشنطن



دونالد ترامب يتجه إلى كاليفورنيا



ترامب يتجه إلى كاليفورنيا لتفقد الجدار الحدودى



دونالد ترامب يستقل الطائرة الرئاسية فى طريقه لكاليفورنيا



الرئيس الأمريكى دونالد ترامب



دونالد ترامب يلوح لكاميرات الإعلام قبل التوجه إلى كاليفورنيا



دونالد ترامب يتحدث إلى وسائل الإعلام