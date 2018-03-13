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صور.. تايلاند تحتفل باليوم الوطنى للفيل

الثلاثاء، 13 مارس 2018 09:38 ص
صور.. تايلاند تحتفل باليوم الوطنى للفيل تايلاند تحتفل باليوم الوطنى للفيل





كتب محمد رضا - تصوير (رويترز)
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يحتفل آلاف المواطنين فى تايلاند، اليوم الثلاثاء، باليوم الوطنى للفيل، فى المدينة القديمة من أيوثايا، حيث تجمع المواطنين باصطحاب عشرات الفيلة المزينة بالألوان الزاهية فى ساحة خاصة بالمدينة للاحتفال، وحرض المواطنين على إطعام الفيلة.

وعادة يتميز اليوم الوطنى للفيل فى تايلاند، ببعض المظاهر الخاصة منها تجهيز ساحة للاقتتال، ينظم فيها حلبات قتال بين الفيلة التى يمتطيها الرجال، ويتبارزون بالرماح من فوقها، فيما يشارك الأطفال وجموع المواطنين بالمشاهدة والتشجيع، ومداعبة وإطعام الفيلة قبل حلبات الاقتتال.

تايلاند تحتفل باليوم الوطنى للفيل
تايلاند تحتفل باليوم الوطنى للفيل

 

الأفيال فى تايلاند خلال احتفالات اليوم الوطنى
الأفيال فى تايلاند خلال احتفالات اليوم الوطنى

 

رهبان فى تايلاند يطعمون الأفيال
رهبان فى تايلاند يطعمون الأفيال

 

فتاة تطعم فيل خلال اليوم الوطنى للأفيال
فتاة تطعم فيل خلال اليوم الوطنى للأفيال

 

مدرب يروض فيلًا بريًا فى تايلاند
مدرب يروض فيلًا بريًا فى تايلاند

 

استعدادت احتفالات اليوم الوطنى للفيل فى تايلاند
استعدادت احتفالات اليوم الوطنى للفيل فى تايلاند

 

اطعام الفيلة فى تايلاند احتفالًا بيومها الوطنى
اطعام الفيلة فى تايلاند احتفالًا بيومها الوطنى

 

فيلة مزينة خلال احتفالات يومها الوطنى
فيلة مزينة خلال احتفالات يومها الوطنى

 

مواطنو تايلاند يطعمون الفيلة فى يومها الوطنى
مواطنو تايلاند يطعمون الفيلة فى يومها الوطنى

 

الأطفال يمرحون أثناء إطعام الأفيال فى تايلاند
الأطفال يمرحون أثناء إطعام الأفيال فى تايلاند

 


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