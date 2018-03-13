video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:10 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية فى مجال الميكنة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 09:47 م
صور.. بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية فى مجال الميكنة برتوكول تعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية





كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق

وقع مجلس الدولة اليوم، بروتوكول تعاون مع والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية فى مجال الميكنة والدعم الفنى لأقسام مجلس الدولةحيث وقع البروتوكول كل من المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم رئيس مجلس الدولة والدكتور إسماعيل عبد الغفّار رئيس الأكاديمية العربية .

وحضر مراسم التوقيع المستشارون أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، والمستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام والمستشار محمود رشيد رئيس الأمانة الفنية بمجلس الدولة وعدد من أعضاء الأمانة العامة بمجلس الدولة ومن جانب الأكاديمية حضر نواب رئيس الأكاديمية وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية .

وبعد توقيع البروتوكول تفقد رئيس مجلس الدولة يرافقه رئيس الأكاديمية والحضور المنشآت الخاصة بالأكاديمية والتعرف على الخدمات التعليمية التى تقدمها الأكاديمية، وأعرب السيد المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة عن امتنانه واعتزازه البالغ بزيارة الأكاديمية العربية للنقل البحرى باعتبارها صرحا عربيا تعليميا على أرض مصرية وبإدارة مصرية متميزة تخدم الطلاب والدارسين من الدول العربية والأفريقية وتناولت الزيارة الاستماع إلى شرح من المتخصصين بالأكاديمية حول طرق التدريس والتدريبات والمحاكاة العملية لما يتم تدريسه للطلاب والدارسين .

وبموجب البروتوكول الموقع من الطرفين سيشهد مجلس الدولة الفترة القادمة تطورا فى مجال إدارة القضايا وميكنة كافة أقسام المجلس بما يخدم المتقاضين أمام مجلس الدولة.

 
 
برتوكول تعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية (2)
برتوكول تعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية 

برتوكول تعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية (3)
برتوكول تعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية 

برتوكول تعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية (4)
برتوكول تعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية 

برتوكول تعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية (5)
برتوكول تعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية 

برتوكول تعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية (6)
برتوكول تعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية 

برتوكول تعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية (1)
برتوكول تعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية ‏ومجلس الدولة لتقديم الاستشارات

مجلس الدولة

القضاء

الأكاديمية العربية

برتوكول




لا تفوتك
الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة