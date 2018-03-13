صور.. بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية فى مجال الميكنة

كتب أحمد عبد الهادى

وقع مجلس الدولة اليوم، بروتوكول تعاون مع والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية فى مجال الميكنة والدعم الفنى لأقسام مجلس الدولة. حيث وقع البروتوكول كل من المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم رئيس مجلس الدولة والدكتور إسماعيل عبد الغفّار رئيس الأكاديمية العربية .

وحضر مراسم التوقيع المستشارون أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، والمستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام والمستشار محمود رشيد رئيس الأمانة الفنية بمجلس الدولة وعدد من أعضاء الأمانة العامة بمجلس الدولة ومن جانب الأكاديمية حضر نواب رئيس الأكاديمية وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية .

وبعد توقيع البروتوكول تفقد رئيس مجلس الدولة يرافقه رئيس الأكاديمية والحضور المنشآت الخاصة بالأكاديمية والتعرف على الخدمات التعليمية التى تقدمها الأكاديمية، وأعرب السيد المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة عن امتنانه واعتزازه البالغ بزيارة الأكاديمية العربية للنقل البحرى باعتبارها صرحا عربيا تعليميا على أرض مصرية وبإدارة مصرية متميزة تخدم الطلاب والدارسين من الدول العربية والأفريقية وتناولت الزيارة الاستماع إلى شرح من المتخصصين بالأكاديمية حول طرق التدريس والتدريبات والمحاكاة العملية لما يتم تدريسه للطلاب والدارسين .

وبموجب البروتوكول الموقع من الطرفين سيشهد مجلس الدولة الفترة القادمة تطورا فى مجال إدارة القضايا وميكنة كافة أقسام المجلس بما يخدم المتقاضين أمام مجلس الدولة.