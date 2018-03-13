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صور.. انطلاق ملتقى توظيف المنوفية برعاية وزارة الشباب والرياضة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 12:50 م
صور.. انطلاق ملتقى توظيف المنوفية برعاية وزارة الشباب والرياضة ملتقى توظيف المنوفية





المنوفية - محمود شاكر
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افتتحت سوسن طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية يرافقها نانيس الناقورى مدير عام المشروعات بوزارة الشباب والرياضة ووفد من الإدارة المركزية للمشروعات، اليوم، ملتقى توظيف الشباب بمدينة شبين الكوم بالاستاد الرياضى، الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة 40 شركة ومصنعًا؛ لإتاحة فرص عمل للشباب والفتيات من مختلف الأعمار والمؤهلات بالقطاع الخاص.

 

وقالت سوسن طايل إن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا لتشغيل الشباب وخلق فرص عمل حقيقية لمواجهة ظاهرة البطالة المنتشرة، والعمل على زيادة معدلات التشغيل بما ينعكس على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

 

وأشارت نانيس الناقورى مدير عام المشروعات بوزارة الشباب إلى أن ملتقيات توظيف الشباب يتم تنظيمها بكل محافظة لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب فى حياة كريمة، منوهًا بأن مشاركته فى فعاليات ملتقى التوظيف الشباب بالاستاد الرياضى بمدينة شبين الكوم، جاءت للاطمئنان على مصداقية الشركات والتأكد من قدرتها على توفير فرص العمل المعلن عنها بالمرتبات والحوافز المجدية مع توفير كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.

 

وعلى هامش الملتقى تم الإعلان عن نادى البحث عن وظيفة، الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والذى يهدف إلى دعم عملية البحث عن وظيفة وتغيير فكر الشباب بالعزوف عن العمل بالقطاع الخاص والاتجاه للحصول على الوظائف المتاحة بكل المنشآت الصناعية بنطاق دائرة المحافظة، أشارت إلى أهمية دور وسائل الإعلام المختلفة لتشجيع وتوعية الشباب لتطوير أفكارهم.
 

ملتقى توظيف المنوفية برعاية الشباب والرياضة (1)
ملتقى توظيف المنوفية برعاية الشباب والرياضة 
ملتقى توظيف المنوفية برعاية الشباب والرياضة (2)
ملتقى توظيف المنوفية برعاية الشباب والرياضة 
 
ملتقى توظيف المنوفية برعاية الشباب والرياضة (3)
ملتقى توظيف المنوفية برعاية الشباب والرياضة 
 
ملتقى توظيف المنوفية برعاية الشباب والرياضة (4)
ملتقى توظيف المنوفية برعاية الشباب والرياضة
 
ملتقى توظيف المنوفية برعاية الشباب والرياضة (5)
ملتقى توظيف المنوفية برعاية الشباب والرياضة
 
ملتقى توظيف المنوفية برعاية الشباب والرياضة (6)
ملتقى توظيف المنوفية برعاية الشباب والرياضة
 
ملتقى توظيف المنوفية برعاية الشباب والرياضة (7)
ملتقى توظيف المنوفية برعاية الشباب والرياضة
 
ملتقى توظيف المنوفية برعاية الشباب والرياضة (8)
ملتقى توظيف المنوفية برعاية الشباب والرياضة 
 
ملتقى توظيف المنوفية برعاية الشباب والرياضة (9)
ملتقى توظيف المنوفية برعاية الشباب والرياضة 

 


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