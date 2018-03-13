صور.. انطلاق فعاليات مهرجان الشعوب الرابع للطلاب الوافدين بجامعة المنصورة







الدقهلية - شريف الديب

شهدت جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات مهرجان الشعوب الرابع للطلاب الوافدين، والذى تنظمه إدارة الوافدين بجامعة المنصورة بعنوان "مصر تتحدى الإرهاب" بمشاركة 16 سفيرًا وملحقًا ثقافيًا، بحضور الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتنظيم الدكتور حسام الدين مصطفى المشرف العام على إدارة الوافدين، سحر العراقى مدير إدارة الوافدين.

وشارك بالمهرجان السفير حبيب هادى الصدر سفير دولة العراق، السفير ودادى سيدى هيبة سفير موريتانيا، السفير محمد على مرم السفير اليمنى، الدكتور ايزال بن أنوال الوزير المفوض لسفارة ماليزيا، المسئول التعليمى بالسفارة السعودية، الدكتورة خلود راشد مطر المستشار الثقافى لدولة البحرين، الدكتور محمد العبادى المستشار الثقافى اليمنى، وسليم التالولى مدير الشئون الطلابية بسفارة دولة فلسطين، الدكتور أحمد رشيد المطيرى المستشار الثقافى الكويتى، وإبراهيم العاموش المستشار الثقافى الأردنى، محمود محمد عبد الله المستشار الثقافى الصومال، عبد الحميد البشرى القنصل السودانى، جنيفر نجوجونا سكرتير أول سفارة كينيا، مكاوى صمويل فكتور سكرتير أول بسفارة نيجيريا، أحمد محمد صلاح مسئول بالسفارة العمانية، أصيل بوزعلة رئيس اتحاد الطلاب الليبيين بمصر

وأشار الدكتور محمد القناوى، رئيس جامعة المنصورة، فى بيان له، إلى أن الجامعة تحرص على تنظيم المهرجان لتعريف الطلاب الوافدين بالثقافات المختلفة للشعوب من مختلف دول العالم، وكذلك العمل على مزج الثقافات للشعوب العربية والأفريقية والأسيوية فى رسالة سلام ومحبة للعالم لثبت جامعة المنصورة أن مصر هى قلب العالم النابض بالمحبة والسلام وأنها تتحدى الإرهاب.

وأضاف قناوى، أن هذا اليوم يعد العرس الرابع لجامعة المنصورة حيث تستقبل اليوم 16 سفير ملحق ثقافى من مختلف الدول العربية والإفريقية والأسيوية لامتزاج جميع الحضارات معا وتتبادل الثقافات على أرض جامعة المنصورة، مؤكدًا على أن الطلاب الوافدين هم سفراء لجامعه المنصورة فى دولهم.

وأكد رئيس جامعة المنصورة، على أن ما تقوم به جامعة المنصورة يعد القوى الناعمة لمصر بما تقدمه من اهتمام للطلاب الوافدين من مختلف الدول والبالغ عددهم بجامعة المنصورة 5 آلاف طالب وافد فى مرحلتى الدراسات العليا والبكالوريوس.































































































