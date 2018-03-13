صور.. انطلاق فعاليات مؤتمر تأييد السيسي بالقصير بحضور وكيلى مجلس النواب







البحر الأحمر - عماد عرفة

انطلقت ظهر اليوم الثلاثاء فعاليات مؤتمر تأيد الرئيس السيسى بمدينة القصير، والذى تنظمه حملة كلنا معاك من أجل مصر بالتنسيق مع مجلس قبائل مصر، وائتلاف دعم مصر، بحضور النائب محمود الشريف، وكيل مجلس النواب والناىب سليمان وهدان.



كما حضر النائب هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة والناىب أحمد رسلان، واللواء على رضا، منسق الحملة، وايهاب شكرى منسق كلنا معاك من أجل مصر بالبحر الأحمر، واحمد الدقاق، وشاذلى القرباوى أحد كبار قبيلة العبابدة، بحضور عدد كبير من أبناء القبائل وسيدات القصير، وذلك بدعوة من النائب أحمد أبو خليل عضو مجلس النواب ومنسق عام ائتلاف دعم مصر بالقصير.



وبدأ المؤتمر بالسلام الحمهورى والاستماع لآيات من القرآن الكريم، وسط حضور الآلاف من المواطنين الذين أعلنوا تايدهم للرئيس السيسى .





جانب من المؤتمر



حضور المؤتمر