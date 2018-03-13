صور.. انطلاق تدريبات "جونيبر كوبرا" بين القوات الأمريكية والإسرائيلية







رويترز

استضاف الجيش الإسرائيلى أفرادا من مشاة البحرية الأمريكية هذا الأسبوع فى تدريب على القتال فى المدن داخل نموذج لقرية شرق أوسطية وتبادل الطرفان الخبرات وأظهرا المصالح المشتركة للحليفين فى الوقت الذى تتقارب فيه مواقف قادتهم من مجموعة من القضايا الإقليمية.

وقال اللفتنانت-كولونيل ماركوس ماينز من الوحدة الاستكشافية السادسة والعشرين بمشاة البحرية الأمريكية لرويترز خلال التدريب الذى جرى فى قاعدة تسيلم الإسرائيلية "نحن نود أن نعمل ونتدرب معا، وإن شاء الله، إن تطلب الأمر أن نقف بجانب بعضنا البعض فسوف نفعل ذلك".

وانضم جنوده إلى وحدات من القوات الخاصة الإسرائيلية للتدريب على تشكيلات المعارك ونشر الطائرات الهليكوبتر والإجلاء الطبى فى نموذج لقرية فى الصحراء بها كتابات بالعربية على الجدران ونموذج لمسجد.

وهذه المناورات جزء من تدريبات مشتركة على الدفاع الجوى تجرى كل عامين تحت اسم "جونيبر كوبرا" وتنظم هذا العام وسط مخاوف إسرائيلية وأمريكية بشأن ترسانة الصواريخ التى يمتلكها حزب الله اللبنانى المدعوم من إيران.



انطلاق تدريبات جونيبر كوبرا بين أمريكا وإسرئيل



تدريبات عسكرية



جانب من انطلاق تدريبات جونيبر كوبرا بين أمريكا وإسرئيل



جنود فى التدريبات العسكرية