صور.. القوات الأمريكية تنجح فى انتشال مروحية سقطت فى نهر بمدينة نيويورك







كتب محمد جمال - تصوير رويترز

نجحت قوات الدفاع المدنى الأمريكية، اليوم الثلاثاء من انتشال المروحية التى سقطت فى نهر بمدينة نيويورك.

وأعلنت السلطات الأمريكية مقتل 5 أشخاص جراء تحطم مروحية وسقوطها فى النهر.

وذكرت شبكة (سى.إن.إن) الأمريكية أمس الإثنين، أن قائد المروحية تمكن من القفز والنجاة بحياته، مشيرة إلى أن اثنين من الضحايا لقيا حتفهما فى الحال، بينما تم نقل الثلاثة الآخرين إلى المستشفى حيث لفظوا أنفاسهم الأخيرة.

أوضحت الشبكة أنه لم يتسن بعد معرفة الأسباب التى أدت إلى تحطم المروحية التابعة لشركة (ليبرتى)، التى تنظم رحلات سياحية جوية فوق مدينة نيويورك.



بقايا الطائرة



جانب من انتشال المروحية



عملية انتشال المروحية



قوات الدفاع المدنى الأمريكى