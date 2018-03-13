صور.. الفلبين تتسلم طائرات بدون طيار طراز "ScanEagle" من أمريكا







كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)

تسلمت الفلبين، اليوم الثلاثاء، طائرات بدون طيار من الولايات المتحدة الأمريكية، لتضمها إلى الخدمة فى سلاح الجو الفلبينى، حيث وصلت الطائرات إلى قاعدة فيلامور الجوية فى مدينة باساى.

وظهر قادة السلاح الجو الفلبينى أثناء تسلم وتفحص الطائرات بدون طيار من طراز "ScanEagle"، كما حرص أحد القساوسة الذين حضروا عملية التسليم على رش المياه المقدسة على الطائرات الجديدة ليباركها قبل دخولها الخدمة للمشاركة فى العمليات العسكرية للقوات الفلبينية.



الفلبين تتسلم طائرات بدون طيار من أمريكا



وصول شحنة طائرات بدون طيار إلى أمريكا



تفريغ شحنة طائرات بدون طيار فى الفلبين



قس فلبينى يرش طائرة بدون طيار بالمياه المقدسة



سلاح الجو الفلبينى يتسلم طائرة بدون طيار أمريكية



منصة طائرات بدون طيار فى قاعدة جوية فلبينية