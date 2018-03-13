صور.. الداخلية تكشر عن أنيابها وتزيل 19 حالة تعدي على نهر النيل بالجيزة

صور.. الداخلية تكشر عن أنيابها وتزيل 19 حالة تعدي على نهر النيل بالجيزةالثلاثاء، 13 مارس 2018 01:41 م
تعديات
كتب محمود عبد الراضى
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فى حملة أمنية مكبرة ، نجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى تأمين تنفيذ 19 قرار إزالة تعديات على مجرى نهر النيل في منشأة القناطر بالجيزة .
جاء ذلك فى إطار الحملات القومية لإزالة التعديات الواقعة على المجارى المائية ومنافع الرى والصرف، حيث قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومديرية أمن الجيزة لإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل بنطاق منشأة القناطر وتم تأمين تنفيذ 19 قرار إزالة تعديات بالبناء والردم على مجرى نهر النيل ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، وجارى إستمرار الحملات .
ازالة التعديات
ازلات
تعديات على النيل
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