صور.. الجيش الروسى: 100 شخص غادروا الغوطة الشرقية السورية اليوم







رويترز

أعلن الجيش الروسى، اليوم الثلاثاء، أن نحو 100 شخص غادروا الغوطة الشرقية السورية اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة انترفاكس للأنباء.

وأظهر التلفزيون السورى مجموعة مدنيين تضم مرضى ومصابين يقول إنهم يغادرون الغوطة الشرقية إلى منطقة تسيطر عليها الحكومة.

من جانبه أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن حصيلة ضحايا القصف على غوطة دمشق الشرقية منذ 18 فبراير الماضى ارتفعت إلى 1181 شخصا.

وأضاف المرصد السورى ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن الهدوء يسود الآن الغوطة الشرقية وذلك بعد غارات نفذتها طائرات حربية ومروحيات استهدفت عددا من المناطق من بينها زملكا وحرستا تسببت بمقتل عدد من الأشخاص.



جندى روسى فى الغوطة الشرقية بسوريا



جندى روسى فى نقطة تفتيش بالغوطة الشرقية



استعدادات إجلاء مدنيين من الغوطة الشرقية



القوات الروسية تشرف على إجلاء مدنيين من الغوطة



أتوبيسات لإجلاء مدنيين من الغوطة الشرقية