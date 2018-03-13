video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. الجيش الروسى: 100 شخص غادروا الغوطة الشرقية السورية اليوم

الثلاثاء، 13 مارس 2018 10:55 ص
صور.. الجيش الروسى: 100 شخص غادروا الغوطة الشرقية السورية اليوم الجيش الروسى فى الغوطة





رويترز
إضافة تعليق

أعلن الجيش الروسى، اليوم الثلاثاء، أن نحو 100 شخص غادروا الغوطة الشرقية السورية اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة انترفاكس للأنباء.

وأظهر التلفزيون السورى مجموعة مدنيين تضم مرضى ومصابين يقول إنهم يغادرون الغوطة الشرقية إلى منطقة تسيطر عليها الحكومة.

من جانبه أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن حصيلة ضحايا القصف على غوطة دمشق الشرقية منذ 18 فبراير الماضى ارتفعت إلى 1181 شخصا.

وأضاف المرصد السورى ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن الهدوء يسود الآن الغوطة الشرقية وذلك بعد غارات نفذتها طائرات حربية ومروحيات استهدفت عددا من المناطق من بينها زملكا وحرستا تسببت بمقتل عدد من الأشخاص.

جندى روسى فى الغوطة الشرقية بسوريا
جندى روسى فى الغوطة الشرقية بسوريا

 

جندى روسى فى نقطة تفتيش بالغوطة الشرقية
جندى روسى فى نقطة تفتيش بالغوطة الشرقية

 

استعدادات إجلاء مدنيين من الغوطة الشرقية
استعدادات إجلاء مدنيين من الغوطة الشرقية

 

القوات الروسية تشرف على إجلاء مدنيين من الغوطة
القوات الروسية تشرف على إجلاء مدنيين من الغوطة

 

أتوبيسات لإجلاء مدنيين من الغوطة الشرقية
أتوبيسات لإجلاء مدنيين من الغوطة الشرقية

 

تجهيز أتوبيسات لإجلاء مدنيين من الغوطة الشرقية
تجهيز أتوبيسات لإجلاء مدنيين من الغوطة الشرقية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش الروسى: 76 مدنيا غادروا الغوطة الشرقية بسوريا عبر ممر إنسانى

منسق الأمم المتحدة فى سوريا: نتوقع إجلاء مدنيين من الغوطة الشرقية اليوم

ارتفاع أعداد قتلى القصف على الغوطة لـ 1181 شخصا

استعدادات لإجلاء حالات طبية من الغوطة الشرقية المحاصرة

اخبار عربيه

الغوطه

سوريا

المرصد السورى

روسيا




لا تفوتك
تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة