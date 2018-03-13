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صور.. احتجاجات فى غينيا بسبب استمرار غلق المدارس

الثلاثاء، 13 مارس 2018 06:20 ص
صور.. احتجاجات فى غينيا بسبب استمرار غلق المدارس احتجاجات فى غينيا





كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
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شهدت العاصمة" كوناكرى" بجمهورية غينيا أمس الإثنين تظاهر عشرات الأشخاص، مطالبين بفتح المدارس بعد إغلاقها لمدة شهر ويرجع ذلك إثر توتر العلاقات بين الحكومة ونقابة المعلمين بالبلاد، حول زيادة المرتبات المعلمين، مما أسفر عن توقف حركات المرور بالعاصمة.

وقال الرئيس الغينى"ألفا كوندى" فى تصريحات صحفية ، إن البلاد تمر بأزمة اقتصادية ولن نستطيع زيادة المرتبات.

وقالت السيدة فينى سوما إحدى المشاركات فى المظاهرات "أخبروا ألفا كوندى ليعيد فتح المدارس، حتى يستطيع أولادنا العودة إلى المدارس".

وتابعت قائلة "ليس لدينا إلا أولادنا فقط ونحن نثق بهم، نؤيد الرئيس ولكن هذه المرة عليه أن يفعل شيئا لحل مشكلة الدراسة، وتابعت لدينا أولاد تخرجوا من الجامعة، ولكن حتى الآن لم يحصلوا على وظيفة للعمل". وأغلق متظاهرون صباح الإثنين شوارع العاصمة، وحرقوا إطارات السيارات معترضين على غلق المدارس الذى أمتد لشهر حتى الآن.

احتجاجات فى غينيا
احتجاجات فى غينيا

 

تصاعد الأدخنة بسبب حرق الإطارات
تصاعد الأدخنة بسبب حرق الإطارات

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

مظاهرات فى غينيا
مظاهرات فى غينيا

 


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