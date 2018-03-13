صور.. إقبال متوسط على التصويت لاختيار ممثل لصندوق العاملين بجامعة السادات

صور.. إقبال متوسط على التصويت لاختيار ممثل لصندوق العاملين بجامعة الساداتالثلاثاء، 13 مارس 2018 11:53 ص
جانب من انتخابات صندوق أحوال العاملين بجامعة السادات
المنوفية - محمد فتحى
إضافة تعليق
شهد جامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية، إقبالا متوسطا على صناديق الاقتراع للتصويت، لاختيار عضو ممثل للجامعة لصندوق تحسين أحوال العاملين، حيث يتنافس 3 أعضاء على لقب "العضو" وهم "أحمد زهران، صفاء سعيد، أشرف محمد"، وسوف تقفل صناديق الاقتراع فى تمام الساعة الثانية ظهراً، ويتم إعلان النتيجة بعد الانتهاء من الفرز مباشرة من خلال لجنة تم تشكيلها من قبل أمين عام الجامعة الأستاذ رضوان القرم، وتعلن النتيجة عقب انتهاء الفرز.
جدير بالذكر، أنه صدر قرار جمهورى رقم 24 سنة 2014، بإنشاء صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية، يتبع المجلس الأعلى للجامعات، وتضمن القرار تخصيص 10% من الصناديق الخاصة للجامعات لهذا الصندوق.
أعضاء الجامعة أثناء الإدلاء بأصواتهم بانتخابات صندوق أحوال العاملين بجامعة السادات
جانب من انتخابات صندوق أحوال العاملين بجامعة السادات
إقبال متوسط على انتخابات صندوق أحوال العاملين بجامعة السادات
إضافة تعليق
"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد
"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة