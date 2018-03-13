صور.. إقبال متوسط على التصويت لاختيار ممثل لصندوق العاملين بجامعة السادات







المنوفية - محمد فتحى

شهد جامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية، إقبالا متوسطا على صناديق الاقتراع للتصويت، لاختيار عضو ممثل للجامعة لصندوق تحسين أحوال العاملين، حيث يتنافس 3 أعضاء على لقب "العضو" وهم "أحمد زهران، صفاء سعيد، أشرف محمد"، وسوف تقفل صناديق الاقتراع فى تمام الساعة الثانية ظهراً، ويتم إعلان النتيجة بعد الانتهاء من الفرز مباشرة من خلال لجنة تم تشكيلها من قبل أمين عام الجامعة الأستاذ رضوان القرم، وتعلن النتيجة عقب انتهاء الفرز.

جدير بالذكر، أنه صدر قرار جمهورى رقم 24 سنة 2014، بإنشاء صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية، يتبع المجلس الأعلى للجامعات، وتضمن القرار تخصيص 10% من الصناديق الخاصة للجامعات لهذا الصندوق.

أعضاء الجامعة أثناء الإدلاء بأصواتهم بانتخابات صندوق أحوال العاملين بجامعة السادات



جانب من انتخابات صندوق أحوال العاملين بجامعة السادات