صور.. أعلام ألمانية بدلا من البلجيكية فى استقبال عاهل بلجيكا بكندا







أ ف ب

ارتكب منظمو حفل رسمى فى اوتاوا خلال زيارة العاهل البلجيكى الملك فيليب وزوجته الملكة ماتيلد إلى كندا الإثنين هفوة برفعهم علم ألمانيا بدلا من علم بلجيكا فى استقبال الثنائى الملكى، لكنهم سرعان ما تنّبهوا للخطأ وأصلحوه قبل وصول الزائرين.

والعلم الألمانى الذى يحمل نفس ألوان العلم البلجيكى ولكن بترتيب واتجاه مختلفين رفع فى وسط حديقة مقر إقامة الحاكمة العامة لكندا جولى باييت التى تعتبر ممثلة الملكة إليزابيث الثانية، الرئيسة الفخرية لدولة كندا.



علم بلجيكا بجوار علم كندا

ووقع المنظمون فى الخطأ حين علّقوا علما ألمانيا صغيرا بواسطة شريط أصفر إلى جانب علم كندى على شجرة قيقب زرعتها قبل أكثر من 40 عاما ملكة بلجيكا فابيولا.

وترمز شجرة القيقب إلى كندا التى يحمل علمها ورقة هذه الشجرة، فى حين إن العلمين الألمانى والبلجيكى يتشابهان بألوانهما الثلاثة: الأصفر والأحمر والأسود، ولكن مع اختلاف بسيط اذ إن علم ألمانيا يتكون من ثلاثة خطوط افقية (أسود ثم أحمر ثم أصفر) بينما علم بلجيكا يتكون من ثلاثة خطوط عمودية (أسود ثم اصفر ثم احمر).



العلم البلجيكى

وقالت ماري-إيف ليتورنو المتحدثة باسم الحاكمة العامة لكندا إنه "أثناء تحضيراتنا للحفل (...) تم لفت نظرنا الى انه حصل خلط فى الأمور فى علم صغير رفع على الشجرة التى زرعتها جلالة الملكة فابيولا فى 1977".

وأضافت "لقد صححنا الخطا فى الحال" قبل وصول الملك فيليب والملكة ماتيلد.

وازدانت العاصمة الفدرالية الكندية بأعلام بلجيكا ترحيبا بالملك فيليب والملكة ماتيلد اللذين بدآ الإثنين زيارة رسمية إلى كندا تستمر اسبوعا ويرافقهما خلالها وفد يضم وزراء ورجال أعمال وفنانين.



علم بلجيكا



العاهل البلجيكى الملك فيليب وقرينته



العاهل البلجيكى وزوجته



الملك فيليب وزوجته