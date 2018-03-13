صحة بنى سويف تغلق 9 منشآت غير مرخصة بمركز ناصر







بنى سويف أيمن لطفى

نفذت مساء أمس الإثنين إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببنى سويف، 9 قرارات غلق لمنشآت غير مرخصة بمركز ومدينة ناصر شمال المحافظة وذلك بإشراف الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة .

واشار بيان لصحة بنى سويف منذ قليل، إلى أن حملة برئاسة الدكتور محمد عبدالقادر مدير الإدارة ، والدكتور هايدى عبدالوهاب مدير وحدة التفتيش والمتابعة بالادارة ومشاركة دكتور بسام فتحي مسئوول العلاج الحر بإدارة ناصر الصحية ، أغلقت المنشآت المخالفة للإشتراطات الصحية والانشائية بمركز ومدينة ناصر بالشمع الأحمر، وهى عبارة عن 4 عيادات خاصة لأطباء و 5 معامل تحاليل من بينها معمل غير مرخص ولايمتلك أجهزة أو كواشف وكيماويات، والقائمين على المعمل غير حاصلين على تراخيص مزاولة مهنة ويسحبون عينات من المرضى ويمنحونهم نتائج فورية غير حقيقية .