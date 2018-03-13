شقيق رئيس وزراء باكستان رئيسا للرابطة الإسلامية قبل أشهر من الانتخابات







إسلام أباد (أ ف ب)

تولى شهباز شريف، الأخ الأصغر لرئيس الوزراء الباكستانى السابق نواز شريف الذى أقيل السنة الماضية بتهم الفساد الثلاثاء، رسميا رئاسة حزب الرابطة الإسلامية - نواز قبل أشهر من الانتخابات التشريعية فى باكستان.

وقال شهباز خلال تجمع فى إسلام اباد للرابطة التى أسسها أخوه، "لم يكن أحد، بمن فيهم أنا، ليتخيل أن يحل محل نواز شريف".

وأضاف أن "التحديات هائلة"، متعهدا "ببذل كل جهد ممكن أو يمكن تخيله".

رشح نواز أخاه للمنصب في نهاية فباير بعد أن منعته المحكمة العليا من قيادة الحزب بعد عزله فى يوليو من رئاسة الوزراء.