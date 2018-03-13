شعبة مواد البناء: ارتفاع أسعار الأسمنت لـ1250 جنيهًا للطن بسبب نقص المعروض







كتب : حسام الشقويرى

أكد ناصر شنب عضو شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، أن ارتفاع أسعار الأسمنت والذى وصل إلى 1250 جنيهًا للطن فى الفترة الحالية، يرجع إلى نقص المعروض من الكميات المطروحة بالأسواق، تلك الأزمة التى استغلتها بعض الشركات المنتجة لصالحها، وقامت برفع الأسعار طمعاً فى المكسب السريع وسجلت الزيادة أكثر من 100 جنيه .

ولفت شنب، إلى أن الأحداث التى تشهدها سيناء أدت إلى توقف مصنعين عن الإنتاج مما تسبب هذا فى النقص وجارى حالياً استئناف نشاطهم، بالإضافة إلى افتتاح مصنع بنى سويف بداية شهر إبريل المقبل، مما سيؤدى إلى توازن حركة الضخ بالسوق وعودة الأسعار لما كانت عليه.

يذكر أن مصر تحتل الترتيب الـ14 من بين الدول المنتجة للأسمنت بحجم إنتاج حوالى 60 مليون طن سنوياً، كما طرحت الحكومة بداية عام 2016 عدد 14 رخصة أسمنت فازت منها 3 شركات فى المزايدة التى تمت بمعرفة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهى شركة "السويدى للأسمنت" فى العين السخنة وشركة "أسمنت المصريين" فى سوهاج، وشركة "جنوب الوادى للأسمنت" فى بنى سويف.