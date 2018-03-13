شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار 4 جنيهات لنقص المعروض وارتفاع تكاليف الإنتاج

كتب حسام الشقويرى

كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة تجارة القاهرة، عن ارتفاع أسعار الدواجن الحية حوالى 4 جنيهات فى الكيلو مقارنة بأسعار أمس، وذلك بسبب نقص المعروض لتوقف عدد من المزارع عن العمل فى الوقت الحالى وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج لافتا إلى وصول سعر طن العلف لأكثر من 7200 جنيه.

وأضاف السيد، لـ"اليوم السابع"، أن سعر فراخ التسمين وصل إلى 24 جنيها للكيلو فى المزرعة والمستهلك 28 جنيها والفراخ البلدى 32 جنيها مزرعة ومستهلك بينما انخفض سعر الرومى من 31 إلى 25 جنيها للكيلو وسعر الكتكوت من 6 إلى 8 جنيهات بحسب الشركة المنتجة.

وعن انتخابات الشعبة المقرر انعقادها الشهر الحالى، أشار رئيس شعبة الدواجن بغرفة تجارة القاهرة، إلى أنه تحدد موعد الانتخابات يوم 20 مارس المقبل داعيا جميع الأعضاء للمشاركة.