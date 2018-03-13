شرطة موسكو: 17 ألف ضابط ومتطوع لتأمين الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل

شرطة موسكو: 17 ألف ضابط ومتطوع لتأمين الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبلالثلاثاء، 13 مارس 2018 06:36 م
الشرطة الروسية- أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
أعلنت شرطة موسكو، اليوم الثلاثاء، أن ما يزيد على 17 ألفا من ضباط الشرطة وأفراد الحرس الوطني الاتحادي وشركات الأمن الخاصة ومتطوعين من المجتمع المدني، سيعملون على توفير الحماية الأمنية أثناء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل.
ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نشرتها باللغة الانجليزية إلى وزارة الداخلية قولها في بيان، إن ضباط الشرطة سيقومون بحراسة مراكز الاقتراع والأماكن المحيطة بها بواسطة أجهزة تقنية متقدمة.
إضافة تعليق
"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد
"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة