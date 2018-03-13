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شرطة موسكو: 17 ألف ضابط ومتطوع لتأمين الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 13 مارس 2018 06:36 م
شرطة موسكو: 17 ألف ضابط ومتطوع لتأمين الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل الشرطة الروسية- أرشيفية





أ ش أ
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أعلنت شرطة موسكو، اليوم الثلاثاء، أن ما يزيد على 17 ألفا من ضباط الشرطة وأفراد الحرس الوطني الاتحادي وشركات الأمن الخاصة ومتطوعين من المجتمع المدني، سيعملون على توفير الحماية الأمنية أثناء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل.


ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نشرتها باللغة الانجليزية إلى وزارة الداخلية قولها في بيان، إن ضباط الشرطة سيقومون بحراسة مراكز الاقتراع والأماكن المحيطة بها بواسطة أجهزة تقنية متقدمة

 

 


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