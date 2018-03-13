video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 09:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شئون البيئة بأسوان: خطة لإقامة أول مزرعة مرخصة للتماسيح ببحيرة ناصر

الثلاثاء، 13 مارس 2018 07:47 ص
شئون البيئة بأسوان: خطة لإقامة أول مزرعة مرخصة للتماسيح ببحيرة ناصر تمساح - أرشيفية





أسوان - ندى سليم
إضافة تعليق

كشف المهندس إكرامى محمد الأباصيرى، مدير محمية سالوجا وغزال بجنوب أسوان، عن خطة جديدة لجهاز شئون البيئة، لإنشاء أول مزرعة للتماسيح على أرض محافظة أسوان، موضحاً أنه بناءً على الدراسات التى أجراها الجهاز بإمكانية إقامة هذا المشروع الاستثمارى، تم تحديد إحدى المناطق ببحيرة ناصر، وتحديداً بالمنطقة الغربية لإقامة أول مزرعة للتماسيح. 

وأوضح مدير محمية يااوجا لـ"اليوم السابع"، أن المشروع يستهدف تعظيم الاستفادة من التمساح كمكون بيئى هام، خاصة أن مصر هى الوحيدة التى تملك هذه النوعية من التماسيح النيلية، لافتاً إلى أنه منذ عام 2008، وهناك العديد من الأبحاث والدراسات التى تبحث فى كيفية استغلال هذه الثروة، حيث أسفرت عن مخاطبة بعض الجهات الدولية، التى أبرمت مصر معها اتفاقيات تجرم بيع وحيازة التماسيح لمناقشة كيفية استغلال التمساح بشكل مقنن، عن الموافقة على إقامة أول مزرعة للتماسيح التى ستجذب العديد من السائحين لمشاهدتها فى تصميم هندسى رائع. 

وأوضح مدير المحمية، أنه حتى الوقت الراهن لم يتم وضع خطة زمنية لإقامة المشروع، وحين يتم الانتهاء من بعض الدراسات والأبحاث والخطة الزمنية سيتم الكشف عن الموعد المحدد للبدء بإقامة مزرعة للتماسيح.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. بزنس التماسيح فى أسوان.. عصابات التهريب تبيع الواحد بـ10 آلاف جنيه.. والعضو الذكرى يستخدم فى علاج العقم.. وجلد التمساح يصل ثمنه لـ4 آلاف دولار.. البيئة: الحكومة تقرر إنشاء أول مزرعة ببحيرة ناصر

اخبار مصر

اخبار محافظات

اسوان

اخبار اسوان

اخبار محافظة اسوان

مزرعة للتماسيح باسوان




لا تفوتك
تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة