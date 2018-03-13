شئون البيئة بأسوان: خطة لإقامة أول مزرعة مرخصة للتماسيح ببحيرة ناصر







أسوان - ندى سليم

كشف المهندس إكرامى محمد الأباصيرى، مدير محمية سالوجا وغزال بجنوب أسوان، عن خطة جديدة لجهاز شئون البيئة، لإنشاء أول مزرعة للتماسيح على أرض محافظة أسوان، موضحاً أنه بناءً على الدراسات التى أجراها الجهاز بإمكانية إقامة هذا المشروع الاستثمارى، تم تحديد إحدى المناطق ببحيرة ناصر، وتحديداً بالمنطقة الغربية لإقامة أول مزرعة للتماسيح.

وأوضح مدير محمية يااوجا لـ"اليوم السابع"، أن المشروع يستهدف تعظيم الاستفادة من التمساح كمكون بيئى هام، خاصة أن مصر هى الوحيدة التى تملك هذه النوعية من التماسيح النيلية، لافتاً إلى أنه منذ عام 2008، وهناك العديد من الأبحاث والدراسات التى تبحث فى كيفية استغلال هذه الثروة، حيث أسفرت عن مخاطبة بعض الجهات الدولية، التى أبرمت مصر معها اتفاقيات تجرم بيع وحيازة التماسيح لمناقشة كيفية استغلال التمساح بشكل مقنن، عن الموافقة على إقامة أول مزرعة للتماسيح التى ستجذب العديد من السائحين لمشاهدتها فى تصميم هندسى رائع.

وأوضح مدير المحمية، أنه حتى الوقت الراهن لم يتم وضع خطة زمنية لإقامة المشروع، وحين يتم الانتهاء من بعض الدراسات والأبحاث والخطة الزمنية سيتم الكشف عن الموعد المحدد للبدء بإقامة مزرعة للتماسيح.