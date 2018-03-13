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"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن تفاصيل إقالة وزير الخارجية الأمريكى تيلرسون

الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:14 م
"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن تفاصيل إقالة وزير الخارجية الأمريكى تيلرسون مايك بومبيو وتيلرسون





كتب محمد جمال
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على الرغم من تكرار نفى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عزمه إقالة وزير خارجيته ريكس تيلرسون، إلا أن أعلن ترامب ، اليوم الثلاثاء، إقالته وعين مدير CIA مايك بومبيو بدلا منه، وهذا الذى وصفته صحيفة "واشنطن بوست" بالتخطيط لتغيير كبير فى فريق ترامب للأمن القومى فى ظل المفاوضات الحساسة مع كوريا الشمالية.

فلم يكن تعيين مايك بومبيو المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، وزيرا للخارجية الأمريكية خلفا لريكس تيلرسون، أمرا مفاجئا فى الأوساط السياسية الأمريكية، ذلك أنه كان الأوفر حظا لتعيينه فى هذا المنصب منذ توليه منصب مدير الـ(CIA)، خاصة أن مواقفه تجاه العديد من القضايا الدولية والإقليمية تقترب من سياسات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى أكد أنه اختلف مع وزير خارجيته السابق ريكس تيلرسون بشأن الاتفاق النووى مع إيران.

ويقدم لكم اليوم السابع أبرز المعلومات عن حيثيات هذه الإقالة..

س: متى طلب ترامب من تيلرسون التنحى عن منصبه؟

طلب ترامب من تيلرسون يوم الجمعة الماضى أن يتنحى بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

س: ما هى أسباب إقالة ترامب لتيلرسون؟

قال ترامب فى تصريحات للصحفيين "لقد اختلفنا بشأن عدد من الأمور والقضايا مثل اتفاق إيران،كان يعتقد أن الاتفاق لا بأس به ولكنى أظن أنه اتفاق مروع،أردت أن أنهى الاتفاق أو فعل شىء آخر حياله،ولكنه كان يرى أنه يجب التعامل معه على نحو مختلف"،وأضاف الرئيس الأمريكى أنه يحب تيلرسون كثيرا ويقدر التزامه وخدماته التى قام بها أثناء شغله منصبه،ولكن لم يكن لدينا النهج ذاته فى التفكير.

وأعلن ترامب أنه اتخذ قرار لقاء الزعيم الكورى الشمالى بمفرده، مشيرا إلى أن وزير الخارجية المقال ريكس تيلرسون كان خارج البلاد فى جولة إفريقية أثناء موافقته على هذا اللقاء.

وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون
وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون

 

س: ما موقف تيلرسون من إقالته؟

قال وزير الخارجية الأمريكى المقال ريكس تيلرسون، إنه سيعمل على نقل سلس للسلطة إلى وزير الخارجية الجديد مايك بومبيو، وتابع:" مهمتى كوزير خارجية تنتهى اليوم.. سأنقل مهماتى إلى نائبى.. وسأعود كمواطن عادى وفخور بما قدمت لبلادى".

س: من سيحل محل تيلرسون فى منصب وزير الخارجية الأمريكى؟

سيحل مايك بومبيو محل تيلرسون فى الخارجية الأمريكية والذى يحظى بإشادة ترامب.

 س: ماذا قال ترامب عن مرشح مايك بامبيو؟

أشاد ترامب بكل من بامبيو، وقال الرئيس الأمريكى إنه فخور بتعيين مدير وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو ليكون وزير الخارجية الجديد.

مايك بومبيو
مايك بومبيو

س: من هو مايك يامبيو وزير خارجية أمريكا الجديد ؟

خدم بالجيش الأمريكى وتخرج بمراتب شرف من كلية القانون بهارفارد، وذهب للخدمة فى مجلس النواب الأمريكى بسجل مؤكد من العمل فى كافة الأطياف.

س: ماذا قال بامبيو بعد تعيينه؟

أعرب بامبيو عن امتننانه لترامب، للسماح له بالعمل فى منصب مدير السى أى ايه، والفرصة التى منحها له للعمل فى الخارجية، وقال إنه يتطلع لتمثله وتمثيل الشعب الأمريكى لبقية العالم من أجل رخاء أمريكا.

س: من سيتولى ملف إدارة وكالة الاستخبارات المركزية CIA؟

ستتولى جينا هاسبال، نائبة مدير CIA إدارة وكالة الاستخبارات المركزية، لتصبح أول سيدة تتولى إدارة وكالة الاستخبارات.

جينا هاسبل
جينا هاسبل

س: من هى جينا هاسبل؟

أصبحت جينا هاسبل أول امراة على رأس وكالة الاستخبارات الأمريكية (سى اي ايه) ،وتخلف هاسبل (61 عاما) مايك بومبيو الذى اختاره الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الثلاثاء وزيرا للخارجية بعد اقالة ريكس تليرسون.

س: ماذا قال عنها  بومبيو ؟

قال بومبيو عند تعيينها قبل عام المسؤول الثانى فى الوكالة "أن جينا جاسوسة مثالية ووطنية مخلصة تملك أكثر من 30 عاما من الخبرة فى الوكالة، وهى أيضا قيادية محنكة مع قابلية ممتازة للقيام بالمهام ودفع من يحيطون بها".


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