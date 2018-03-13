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الثلاثاء، 13 مارس 2018 03:59 م
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سيارات حملة "كلنا معاك" تجوب شوارع قرى ومدن المحلة لدعم الرئيس السيسي

الثلاثاء، 13 مارس 2018 03:00 م
سيارات حملة "كلنا معاك" تجوب شوارع قرى ومدن المحلة لدعم الرئيس السيسي حملة كلنا معاك - أرشيفية





أ.ش.أ
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جابت سيارات حملة "كلنا معاك" بالغربية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، اليوم، شوارع القرى على مستوى مركز ومدينة المحلة، وهى تردد الأغانى الوطنية وترفع الأعلام المصرية، وصور الرئيس، حيث تفاعل الأهالى بالشوارع والميادين معها.

 

وقال عضو مجلس النواب الدكتور محمود شحاتة عن دائرة المحلة الكبرى، فى تصريح له، "إنهم يؤيدون الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية من أجل مواصلة الإنجازات التى تحققت خلال سنوات توليه المسئولية، وبعث رسالة تأييد للرئيس".

 

وأكد ضرورة التوجه أيام الانتخابات لصناديق الاقتراع لرد الجميل للرئيس، وليرى العالم أن شعب مصر يقول نعم لرجل الإنجازات والذى سيقضى على الإرهاب، موضحا أن الجميع مع الرئيس ويؤيده لفترة رئاسية جديدة، دفاعا عن أمن وسلامة وكرامة الوطن.

 

وتابع شحاتة: إن الشعب المصرى لن ينسى وقوف الرئيس بجانبه فى ثورة 30 يونيو، وانتشاله من براثن الإرهاب والتطرف، مؤكدا أن المحافظة بالكامل تقف خلف قيادتها السياسية، وتؤيد بكل ثقة وتفانى الرئيس لفترة رئاسة ثانية، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.


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