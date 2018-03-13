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سول: اليابان لا تعتقد أن بيونج يانج تستغل محادثاتها الدبلوماسية لكسب الوقت

الثلاثاء، 13 مارس 2018 09:17 ص
سول: اليابان لا تعتقد أن بيونج يانج تستغل محادثاتها الدبلوماسية لكسب الوقت رئيس كوريا الجنوبية -أرشيفية





رويترز
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قال قصر الرئاسة فى كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى لا يعتقد أن كوريا الشمالية ستستغل محادثاتها مع الولايات المتحدة ومع كوريا الجنوبية لكسب الوقت لمواصلة برامجها النووية والصاروخية.

ونقل القصر الأزرق فى بيان عن آبى "أجرت كوريا الشمالية مفاوضات واسعة لعقد القمة بين الكوريتين وعقد قمة فى وقت لاحق مع الولايات المتحدة. وفى ضوء الأحداث لا أعتقد أنها ستنتهز الفرصة لمجرد كسب الوقت".

وتحدث آبى مع سوه هون من جهاز المخابرات الوطنى بكوريا الجنوبية فى وقت سابق من اليوم. ويزور سوه طوكيو لإطلاع المسؤولين هناك على نتائج زيارته لكوريا الشمالية ثم الولايات المتحدة فيما يتعلق بمحادثات نزع السلاح النووى مع بيونجيانج.

 

 


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