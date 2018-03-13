سوريا الديمقراطية تتهم أنقرة بالتطهير العرقى فى عفرين وتركيا تنفى







رويترز

اتهم مسؤول كردى سورى بارز تركيا اليوم الثلاثاء بتوطين أسر تركمانية وعربية فى قرى سيطرت عليها فى إطار حملة عسكرية تركية فى منطقة عفرين الكردية، وقال مسؤول تركى كبير إن هذه الاتهامات "لا أساس لها من الصحة".

وشنت تركيا هجوما كبيرا فى المنطقة الواقعة فى شمال غرب سوريا فى يناير كانون الثانى بهدف إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وقال ريدور خليل مسؤول العلاقات الخارجية بقوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف تهيمن عليه وحدات حماية الشعب الكردية، إن تركيا تنتهج سياسة "تغيير سكاني" فى المنطقة.

وقال فى رسالة لرويترز "الحكومة التركية توطن أسرا تركمانية وعربية فى قرى عفرين التى احتلتها بعد أن أجبرت سكانها على النزوح منها وتوزع ممتلكات سكان عفرين على المستوطنين الجدد".

وقال المسؤول التركى "الزعم بتوطين عرب وتركمان فى عفرين لا أساس له من الصحة نقل سكان إلى هذه المنطقة لتغيير التكوين السكانى أمر غير مطروح".

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستانى الذى يشن تمردا فى تركيا منذ ثلاثة عقود وتدرجه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وتركيا على قائمة المنظمات الإرهابية.

وتنظر الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب كشريك مهم فى قتال تنظيم الدولة الإسلامية فى شمال سوريا، وأضاف خليل إن دور تركيا فى شمال سوريا "يمهد الطريق لصراع عرقى ونزاع بين العرب والأكراد والتركمان".