سقوط قتلى ومصابين فى انفجار سيارة قرب مطبخ ميدانى للجيش اليمنى بعدن







رويترز

قال شهود إن انفجارا وقع، اليوم الثلاثاء، عند مطبخ ميدانى عسكرى فى عدن يستخدم لإعداد وجبات للقوات اليمنية وإنه أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

وأضافوا أنهم شاهدوا سيارات إسعاف تنقل الضحايا إلى المستشفيات بعد الانفجار الذى قال بعض الشهود إنه نتج عن تفجير سيارة ملغومة.

ولقى العشرات من عناصر ميليشيات الحوثى، مصرعهم الأحد الماضى بينهم قيادى فى غارات شنتها طائرات تحالف دعم الشرعية اليمنية، على مواقع وتجمعات لهذه العناصر فى الساحل الغربى لليمن.

وأوضحت مصادر عسكرية يمنية، طبقا لقناة العربية الأخبارية اليوم الأحد، أن الغارات تركزت فى مناطق جنوب الحديدة وتحديدا فى مديريات المنصورية وبيت الفقيه وزبيد والتحيتا والجراحي، وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات منهم القيادى الميدانى الحوثى على بن على محسن المطرى نجل خطيب جامع الصالح وسابقا جامع الرئاسة فى عهد الرئيس السابق على عبدالله صالح حيث قتل بغارة مع عدد كبير من عناصر الميليشيات فى إحدى مزارع مديرية الجراحى.