سقوط عاطل استولى على 77 هاتف محمول من داخل شركة فى القليوبية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على عاطل سبق اتهامه فى 37 قضية سرقات متنوعة، لسرقته فرع شركة بمدينة بنها، وضبط بحوزته 77 هاتفا محمولا، وتم التحفظ على المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى الرائد إسماعيل خطاب رئيس مباحث قسم ثان بنها، بلاغاً من "أحمد. ع" 32 سنة، مدير فرع شركة، باكتشافه سرقة بعض الهواتف المحمولة، وكذا الهارد ديسك الخاص بتسجيل كاميرات المراقبة من داخل فرع الشركة.

تم إخطار اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، والذى أمر اللواء محمد الألفى مدير المباحث الجنائية، بسرعة كشف غموض الحادث، وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن مرتكب الواقعة "هشام. إ" وشهرته "الاستاذ" 68 سنة عاطل، السابق اتهامه فى 37 قضية "سرقة متنوعة"، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم بأكمنه أعدت لذلك، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف تفصيلا بارتكاب الواقعة.

وأقر باعترافاته عقد العزم على سرقة فرع شركة بمدينة بنها، وفى سبيل تنفيذ مخططه حضر أكثر من مرة لمراقبة المكان والعاملين به، وتحديد مواعيد العمل بالفرع، ومواعيد الغلق، وكذا تحديد مكان الدخول للفرع عن طريق فتحة شفاط الهواء بالجدار الخلفى للفرع من داخل العقار.

وفى يوم الحادث أعد الأدوات المستخدمة فة ارتكاب الواقعة "عتلة حديدية - شاكوش - مفك"، وحضر إلى مدينة بنها، وظل منتظرا بمكان يسمح له بمشاهدة الفرع، وعقب الغلق وانصراف جميع العاملين، والتأكد من عدم وجود ثمة أشخاص أو مترددين على العقار خلف الفرع، وحلول الظلام وهدوء الحركة بالشارع، توجه للعقار المشار إليه، وخلع شفاط الهواء، وعمل فتحة تسمح له بدخول جسده النحيل، وعقب دخوله الفرع فصل جهاز الإنذار وقطع الكهرباء عن المكان واستولى على الهارد ديسك الخاص بتسجيل كاميرات المراقبة، واستولى على 77 هاتف محمول أنواع مختلفة وانصرف من نفس مكان الدخول وفر هاربا.

وأضاف بإعطائه بعض من الهواتف المستولى عليها كهدايا لبعض الساقطات وآخرين لا يعلمهم، وكذا بيع بعض الهواتف لدى عميله "عصام. ف" 30 سنة، فنى صيانة، السابق اتهامه فى قضيتى "سرقة"، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى 18 ألف جنيه من حصيلة بيع الهواتف المستولى عليها.

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تم ضبط العميل، وبمواجهته باعترفات المتهم، اعترف بصحتها، وأقر بالتصرف فى تلك الهواتف بالبيع لدى عميله "إبراهيم. ا" 19 سنة فنى صيانة، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بتحصلة على الهواتف من العميل سالف الذكر، وتصرفه فيها بالبيع لدى عميله "خالد. ا" 36 سنة، صاحب محل لبيع الهواتف وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بأن المتهم الأخير استعان به وأوهمه بتصفية المحل خاصته وطلب مساعدته فى بيع الهواتف المحمولة، وتم بإرشاده ضبط 28 هاتفا محمولا من المستولى عليها.

جارى مناقشة المتهم المضبوط، للوقوف على حجم نشاطه الإجرامى، وما ارتكبه من وقائع، وتكثيف الجهود لضبط باقى المسروقات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8249 جنح قسم شرطة بنها ثان، وتولت النيابة التحقيق.