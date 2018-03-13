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سقوط عاطلين بحوزتهما 190 قرصا مخدرا فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الثلاثاء، 13 مارس 2018 08:08 م
سقوط عاطلين بحوزتهما 190 قرصا مخدرا فى حملة أمنية بالإسماعيلية أقراص مخدرة - أرشيفية





الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز الإسماعيلية القبض عاطلين بحوزتهما 190 قرصا مخدرا بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام ضباط مباحث مركز الإسماعيلية، بضبط كلا من المتهم "سالم.خ.م"30 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز أبوصوير والمتهم"أيمن.ا.ع"28 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية، وبحوزتهما 190 قرص مخدر ومبلغ مالى 1300 جنيه و2 هاتف محمول.

 

بمناقشتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا المتهمين بحيازتهما وإحرازهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

 

 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر لهما المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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