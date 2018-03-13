سفير مصر بواشنطن يتفقد أعمال لجنة تسوية الوضع التجنيدى للمصريين فى الخارج

سفير مصر بواشنطن يتفقد أعمال لجنة تسوية الوضع التجنيدى للمصريين فى الخارجالثلاثاء، 13 مارس 2018 11:24 ص
السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن
واشنطن (أ ش أ)
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تفقد سفير مصر بواشنطن السفير ياسر رضا اليوم الثلاثاء، أعمال لجنة تسوية الوضع التجنيدى للمصريين فى الخارج، والمنعقدة بمقر السفارة المصرية فى واشنطن.
وأجرى السفير رضا - خلال تواجده بالقسم القنصلى - حوارات ودية مع أبناء الجالية المصرية، الذين حضروا لتسوية وضعهم التجنيدى، مؤكدا أن اللجنة لن تنهى أعمالها إلا بعد أن يتم تسوية المشكلات المتعلقة بالتجنيد لكل من قدم أوراقه للجنة.
وأضاف أنه لذلك فإن اللجنة تعمل حتى بعد ساعات العمل الرسمية، منوها بأن أعضاء اللجنة استمروا فى ممارسة عملهم أمس الأول (أول أيام عمل اللجنة) حتى الثامنة مساء.
ووجه سفير مصر بواشنطن الشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم، مشددا على تسخير كافة إمكانات السفارة والقسم القنصلى لتسهيل مهمة اللجنة ومساعدتها فى أداء عملها.
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