video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 12:55 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سفير مصر بواشنطن يتفقد أعمال لجنة تسوية الوضع التجنيدى للمصريين فى الخارج

الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:24 ص
سفير مصر بواشنطن يتفقد أعمال لجنة تسوية الوضع التجنيدى للمصريين فى الخارج السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن





واشنطن (أ ش أ)
إضافة تعليق

تفقد سفير مصر بواشنطن السفير ياسر رضا اليوم الثلاثاء، أعمال لجنة تسوية الوضع التجنيدى للمصريين فى الخارج، والمنعقدة بمقر السفارة المصرية فى واشنطن.

وأجرى السفير رضا - خلال تواجده بالقسم القنصلى - حوارات ودية مع أبناء الجالية المصرية، الذين حضروا لتسوية وضعهم التجنيدى، مؤكدا أن اللجنة لن تنهى أعمالها إلا بعد أن يتم تسوية المشكلات المتعلقة بالتجنيد لكل من قدم أوراقه للجنة.

وأضاف أنه لذلك فإن اللجنة تعمل حتى بعد ساعات العمل الرسمية، منوها بأن أعضاء اللجنة استمروا فى ممارسة عملهم أمس الأول (أول أيام عمل اللجنة) حتى الثامنة مساء.

ووجه سفير مصر بواشنطن الشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم، مشددا على تسخير كافة إمكانات السفارة والقسم القنصلى لتسهيل مهمة اللجنة ومساعدتها فى أداء عملها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير مصر بواشنطن لنيويورك تايمز: أمريكا تجنى الكثير من دعمها لمصر

امريكا

اخبار امريكا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة