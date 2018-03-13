سفير مصر باليابان يكشف استعدادات السفارة للانتخابات فى مؤتمر صحفى بطوكيو







كتب أحمد جمعة

عقد السفير أيمن كامل سفير جمهورية مصر العربية فى اليابان، مؤتمرا صحفيا بمقر النادى الوطنى اليابانى للصحافة JNPC حضره ممثلين من مختلف وسائل الإعلام اليابانية، حيث تناول خلاله استعدادات تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية من 16 إلى 18 مارس الجارى والإنجازات التى تم تحقيقها على صعيد الإصلاح الاقتصادى واستعادة الاستقرار الأمنى والاجتماعى رغم تحديات مكافحة الإرهاب.

واستعرض السفير خلفية التعاون التنموى بين مصر واليابان، الذى بدأ فى سبعينات القرن الماضى وحصلت مصر بموجبه على منح وقروض تتجاوز السبعة مليار دولار تم من خلالها تنفيذ عدد كبير من المشروعات الكبرى والحيوية.

كما أشار السفير المصرى باليابان إلى أهم المشروعات الجارى تنفيذها فى إطار محفظة التعاون التنموى بين البلدين وبصفة خاصة مشروع المتحف المصرى الكبير الذى يعد ضمن أكبر المتاحف والمزارات السياحية فى العالم، و تناول كذلك برنامج الشراكة المصرية اليابانية فى مجال التعليم لتطبيق نظام التعليم الأساسى اليابانى Tokkatsu فى عدد من المدارس المصرية، وأشاد بمستوى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا EJUST التى تستقبل طلبة من الدول العربية والأفريقية وليس من مصر فقط.

كذلك استعرض السفير أيمن كامل أهم محاور السياسية الخارجية المصرية الرامية لاستعادة الدور الإقليمى الرائد لمصر الساعى إلى استعادة الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى التنسيق مع اليابان خاصة فيما يتعلق بقضية السلام فى الشرق الأوسط، حيث ثمن موقف اليابان الإيجابى فى إطار الأمم المتحدة من القرار المتعلق بوضع مدينة القدس عقب قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها.

كما قام خلال المؤتمر بالتركيز على التطورات السياسية والاقتصادية التى شهدتها مصر على مدار الأعوام الأربعة الماضية والتى نجحت من خلالها فى استرجاع الاستقرار السياسى وتواجدها على الساحة الدولية، فضلا عن استعادة الاقتصاد المصرى لوتيرة النمو المستدام وبمعدل تجاوز الـ 5%، من خلال تنفيذ برنامج وطنى للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية حصل على اعتراف ودعم من مختلف المؤسسات الدولية والإقليمية سواء بتقديم الدعم المالى أو من خلال تقديم شهادات إيجابية داعمة للإصلاحات المنهجية التى اشتملت على إعادة هيكلة سوق النقد وترشيد سياسات الدعم وإصدار قانون جديد للاستثمار، فضلا عن مشروعات تطوير البنية الأساسية وفى مقدمتها الكهرباء والطرق.

وأجاب السفير أيمن كامل على أسئلة الصحفيين الخاصة بالانتخابات الرئاسية وتدابير حماية المقاصد السياحية من مخاطر الإرهاب والحوافز التى تقدمها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتم دعوة أبناء الجالية المصرية للمشاركة الإيجابية فى ممارسة واجبهم الوطنى من خلال الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية للحفاظ على ما تم تحقيقه من مكتسبات منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن.



أيمن كامل سفير مصر فى اليابان