سفير مصر بالإمارات: المصريون بالخارج حريصون على المشاركة فى الانتخابات







كتب - مصطفى عنبر

بدأت البعثة المصرية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، استعداداتها مبكراً للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بالخارج خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس 2018، فى ضوء الأهمية الكبيرة لهذا الاستحقاق، وذلك من خلال العمل على أكثر من محور أهمها إعلام الناخبين، وتجهيز مقار الاقتراع، والتنسيق مع سلطات الدولة، والتواصل مع الجهات المعنية فى مصر لإمداد البعثة بالاحتياجات اللازمة لتيسير العملية الانتخابية.

وقال السفير وائل جاد، سفير مصر لدى الإمارات، فى تصريحات خاصة ل «اليوم السابع»، أن التجارب السابقة كشفت عن مدى إقبال الجالية المصرية بدولة الإمارات على ممارسة حقهم الانتخابى، وهو الأمر الذى يحفز البعثة على بذل أقصى قدر ممكن من الجهد لاستقبال الأعداد الكبيرة المتوقعة، لاسيما فى ضوء الخصوصية الشديدة للعلاقات المصرية الإماراتية، التى تجعل الجميع يحرصون على إبراز هذا الحدث بالمظهر الحضارى الذى يليق بمصر.

وأضاف جاد، من هذا المُنطلق: تقوم السفارة بالترويج لهذا الاستحقاق الانتخابى، من خلال كل وسائل التواصل الاجتماعى المتاحة، والتحديث الدورى لصفحة السفارة، فيما يتعلق بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، والتواصل مع وسائل الإعلام الإماراتية، وتجمعات المصريين المختلفة، ومن خلال عقد لقاءات دورية لرئيس البعثة مع أبناء الجالية لحثهم على المشاركة بكثافة فى هذا الاستحقاق لما سيكون لذلك من رسالة إيجابية للعالم، وباعتبار أن التصويت فى هذا الاستحقاق، هو أمانة وطنية نحو بناء مستقبل الوطن.

وأضاف سفير مصر بالإمارات، حرصاً على توفير كل أوجه الراحة لأبناء الجالية، أثناء إتمام العملية التصويتية، أعدت السفارة خيمة مكيفة ومناطق انتظار مظللة، فضلاً عن تخصيص فريق من العاملين بالبعثة لمعاونة كبار السن، وتسهيل إدلائهم بأصواتهم دون عناء، كما قامت وزارة الخارجية بالتنسيق للدفع بأعداد إضافية من العاملين لتقديم المساعدة أثناء الانتخابات وضمان سرعة إنجاز العملية التصويتية فى أقل فترة زمنية ممكن، فضلاً عن قيام الهيئة الوطنية للانتخابات، بإمداد السفارة بأجهزة «التابلت والقارئ الآلى» بما يزيد من فعالية العملية الانتخابية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الإماراتية المعنية للمعاونة فى أعمال التنظيم والتأمين فى المحيط الخارجى للمقر الانتخابى للسفارة.

ومن المقرر أن تستقبل السفارة الناخبين اعتباراً من 16 مارس الجارى وحتى 18 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت من التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساء بتوقيت الإمارات، حيث سيحضر الناخب أمام لجنة السفارة للإدلاء بصوته، متى كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر مميكنا سارى الصلاحية متضمناً الرقم القومى، وأنه على الناخب أن يباشر هذا الحق بنفسه.