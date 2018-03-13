سفير تنزانيا الجديد بالقاهرة: خريجو الأزهر عامل استقرار فى بلادنا

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، السفير عيسى سليمان ناصور، سفير تنزانيا الجديد بالقاهرة.

هنأ الإمام الأكبر السفير بتوليه مهامه كسفير لبلاده خلفًا للسفير محمد الحاج حمزة، السفير السابق لتنزانيا بالقاهرة، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح فى تعزيز علاقات التعاون بين تنزانيا من جهة وبين مصر والأزهر الشريف من جهة أخرى.

وأبدى استعداد الأزهر لتقديم المزيد من الدعم للمسلمين فى تنزانيا من خلال رفع عدد المنح المقدمة للطلاب التنزانيين للدراسة فى الأزهر فى الكليات الشرعية والعملية، واستقدام أئمة تنزانيا لتدريبهم فى برنامج مصمم على التعامل مع القضايا والمشكلات المعاصرة كالإرهاب والتكفير.

من جانبه عبر سفير تنزانيا عن تقدير بلاده لدعم الأزهر لها في مجال تدريب الأئمة، وتقديم المنح للطلاب التنزانيين للدراسة فى الأزهر الشريف، مؤكدًا أن خريجى الأزهر مثلوا دائمًا عامل استقرار فى تنزانيا بما يحملونه من منهج وسطى يرسخ للتعددية والتعايش.