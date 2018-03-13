سفير أستراليا بالقاهرة يزور "اليوم السابع" ويتفقد آلية العمل بصالة التحرير

سفير أستراليا بالقاهرة يزور "اليوم السابع" ويتفقد آلية العمل بصالة التحريرالثلاثاء، 13 مارس 2018 06:22 م
السفير الأسترالى بالقاهرة فى ضيافة خالد صلاح رئيس التحرير
كتبت رباب فتحى - تصوير سامى وهيب
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زار السفير نيل هوكنز، سفير أستراليا لدى القاهرة، اليوم الثلاثاء، مقر مؤسسة "اليوم السابع"، وتفقد دورة العمل فى صالة التحرير الرئيسية، وصالات التحرير الفرعية بالمواقع التابعة، والتقى رئيس مجلس إدارة وتحرير الكاتب الصحفى خالد صلاح وعدد من قيادات تحرير المؤسسة.
السفير الأسترالى بالقاهرة نيل هوكنزفى ضيافة خالد صلاح رئيس التحرير
وخلال الزيارة تجول السفير فى أقسام التحرير وتابع سير عملية ضخ المحتوى الخبرى فى الموقع الإلكترونى والصحيفة المطبوعة.
وعقب الجولة، نظمت المؤسسة مائدة مستديرة جمعت السفير الأسترالى بمحررى الشؤون الخارجية، استعرض خلالها رؤية بلاده تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل كيفية تعزيز حجم التبادل التجارى وزيادة الزيارات الرسمية من مصر إلى بلاده وضرورة مواجهة الإرهاب، مشددا على دور الأزهر كمنبر للوسطية والاعتدال.
السفير الأسترالى بالقاهرة نيل هوكنز والكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس التحرير
وأعرب السفير الأسترالى عن إعجابه بالشباب المصرى وقدراته الإبداعية متحدثا عن معرفته العميقة بالشارع المصرى نظرا لعمله فى البلاد قبل سنوات وهو ما فتح أمامه المجال للتواصل مع كافة أطياف الشعب فى محافظات مختلفة.
كما تحدث عن تميز الأستراليين من أصول مصرية فى بلاده معتبرا أنهم نماذج مشرفه، مثل د. آن على وهى أول سيدة مسلمة عضوا فى البرلمان الأسترالي وبيتر خليل عضو البرلمان، وكابتن منى شندى، القبطان بالبحرية الملكية الأسترالية.
السفير الأسترالى بالقاهرة نيل هوكنز خلال لقاء مع محرري الشئون الدولية والعربية
السفير الأسترالى بالقاهرة نيل هوكنز وآنا كريسب من مكتب الشئون السياسية والاقتصادية
السفير الأسترالى بالقاهرة نيل هوكنز وخالد صلاح ومحمود جاد رئيس قسم الشئون الدولية والعربية
السفير الأسترالى بالقاهرة نيل هوكنز وخالد صلاح رئيس التحرير
السفير الأسترالى بالقاهرة نيل هوكنز وآنا كريسب ونانسى بهيج وأسماء صالح
السفير الأسترالى بالقاهرة نيل هوكنز يتحدث إلى رئيس التحرير
السفير الأسترالى بالقاهرة نيل هوكنز مع الزميلة علا الشافعى
السفير الأسترالى بالقاهرة نيل هوكنزيتحدث إلى الزملاء
السفير الأسترالى بالقاهرة نيل هوكنز يزور اليوم السابع
السفير الأسترالى بالقاهرة نيل هوكنز مع رئيس التحرير التنفيذى دندراوى الهوارى والزميل محمود جاد ورباب فتحى
السفير الأسترالى بالقاهرة نيل هوكنز يتحدث مع الزميل دندراوى الهوارى ومحمود جاد
السفير الأسترالى بالقاهرة نيل هوكنز يتحدث مع الزميل محمد إسماعيل فى قسم السياسة
السفير الأسترالى بالقاهرة نيل هوكنز فى موقع إيجيبت توداى
السفير الأسترالى بالقاهرة نيل هوكنزمع الزملاء
السفير الأسترالى بالقاهرة نيل هوكنز
السفير الأسترالى بالقاهرة نيل هوكنز وآنا كريسب
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