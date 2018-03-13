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سفر وعودة 1307 مصريين وليبيين و227 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 08:50 م
سفر وعودة 1307 مصريين وليبيين و227 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم





مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1307 مصريين وليبيين و227 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1032 إلى الجانب الليبى،  بينهم 187 مصريا  و845 ليبيا.

 

كما تم إنهاء إجراءات وصول 275 بينهم 224 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و51 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 386 ألف و936 مصريا.

 

وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 84 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 143 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 


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