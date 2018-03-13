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سفارة مصر فى بيروت تنتهى من إجراءات الاستعداد للانتخابات الرئاسية بالخارج

الثلاثاء، 13 مارس 2018 10:58 ص
سفارة مصر فى بيروت تنتهى من إجراءات الاستعداد للانتخابات الرئاسية بالخارج السفير نزيه النجارى سفير جمهورية مصر العربية فى بيروت





كتب أحمد جمعة
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صرح السفير نزيه النجارى سفير جمهورية مصر العربية فى بيروت، بأنه التقى فى الفترة الأخيرة الهيئة الإدارية للجالية المصرية، وبرابطة سيدات مصر.
 
 
وقال النجارى إنه قام بزيارة إلى الكنيسة القبطية فى لبنان وذلك بهدف التعريف بإجراءات وضوابط تصويت المصريين بالخارج والإجابة على كافة استفسارات المواطنين الخاصة بالعملية الانتخابية، وحثهم على ممارسة الحق الذى كفله الدستور للمصريين فى الخارج بالتصويت فى الانتخابات.
 
 
وأوضح السفير نزيه النجارى لأبناء الجالية المصرية فى لبنان حرصه على تسهيل اجراءات مشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فى السفارة أيام 16 و 17 و 18 مارس الجارى، مؤكدا  توفير السفارة لكافة الإمكانات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية باليسر المطلوب، مشيراً إلى انتهاء السفارة من اتخاذ كافة الترتيبات اللوجستية والتقنية الواجبة وفقاً للضوابط التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
 

 


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