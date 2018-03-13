سفارة مصر بصوفيا تدعو المصريين ببلغاريا ومقدونيا للمشاركة بفاعلية فى الانتخابات







صوفيا (أ ش أ)

دعت سفارة مصر فى صوفيا أبناء الجالية المصرية بكل من بلغاريا ومقدونيا إلى المشاركة الواسعة خلال الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وذكرت السفارة - فى بيان اليوم الثلاثاء - أنها وفى إطار الاستعدادات الجارية لانتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2018 ، تعاود التذكير بأن انتخابات رئاسة الجمهورية للمواطنين المتواجدين فى بلغاريا ومقدونيا ستعقد بمقر السفارة المصرية فى صوفيا أيام الجمعة والسبت والأحد الموافق 16 و 17 و 18 مارس 2018 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء طوال الأيام الثلاثة.

وأعربت السفارة لجميع أعضاء الجالية المصرية في بلغاريا ومقدونيا عن خالص تقديرها.