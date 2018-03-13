سفارة مصر بستوكهولم تدعو المصريين بالسويد ولاتفيا للمشاركة بانتخابات الرئاسة

سفارة مصر بستوكهولم تدعو المصريين بالسويد ولاتفيا للمشاركة بانتخابات الرئاسةالثلاثاء، 13 مارس 2018 11:40 ص
تصويت انتخابى - أرشيفية
ستوكهولم (أ ش أ)
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دعت السفارة المصرية فى ستوكهولم الجاليتين المصريتين فى السويد ولاتفيا اليوم الثلاثاء، إلى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية التى سوف تجرى أيام 16و 17 و 18 مارس الجارى، وذلك إعمالا لحقهم الدستورى الذى انتزعه المصريون فى الخارج.
وأشارت السفارة إلى أنها ستفتح أبوابها أمام الناخبين بدءا من الساعة التاسعة صباحا (بتوقيت ستوكهولم) وحتى التاسعة مساء خلال أيام الانتخابات.
وأحاطت السفارة أبناء الجالية علما بأن الأوراق المطلوبة للمشاركة فى الاقتراع أصل جواز سفر مصرى مميكن وسار، أو أصل بطاقة الرقم القومي المصرية لإتمام عملية التصويت.
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