سفارة اليونان بالقاهرة تنظم ندوة عن الاستثمار فى قطاعى السياحة والعقارات







(أ ش أ)

يفتتح ميشيل خريستوس ديامسيس سفير اليونان بالقاهرة ندوة تحت عنوان ( فرص الاستثمار فى قطاعى السياحة والقطاع العقارى فى اليونان وبرنامج التأشيرة الذهبية اليونانية ) يوم 21 مارس الجارى بالقاهرة بمشاركة خمس شركات يونانية فضلا عن 70 مشاركا من مصر، أغلبها شركات مصرية تعمل القطاع العقارى.

وذكر بيان وزعته سفارة اليونان بالقاهرة اليوم أن هذه الندوة تستهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاعى السياحة والعقارات باليونان، فضلا عن تصاريح الإقامة للأجانب فى إطار برنامج التأشيرة الذهبية اليونانية.

وأوضح البيان أن مصر تحتل المرتبة الرابعة فى قائمة الدول التى تحصل على تصاريح الإقامة الممنوحة للمستثمرين فى المجال العقارى فى إطار برنامج التأشيرة الذهبية اليونانية.

يتم تنظيم الندوة بالتعاون والتنسيق بين المكتب التجارى والاقتصادى التابع لسفارة اليونان والمؤسسة اليونانية للاستثمار والتجارة ووكالة الاستثمار والترويج للتجارة اليونانية، وذلك تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتنمية اليونانية.