سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء واستقرار العملة السعودية







رانيا فزاع

واصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر الريال السعودى اليوم، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.68 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.67 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.67 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.66 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.65 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.65 جنيه للشراء

4.69 جنيه للبيع