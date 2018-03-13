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الثلاثاء، 13 مارس 2018 02:58 م
خالد صلاح
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سعر الدولار اليوم 13-3-2018 واستقرار العملة الأمريكية

الثلاثاء، 13 مارس 2018 12:45 م
سعر الدولار اليوم 13-3-2018 واستقرار العملة الأمريكية الدولار





رانيا فزاع
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استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 13-3-2018، أمام الجنيه المصرى، ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر الدولار اليوم، كالتالى...

سعر الدولار فى مصر

 

 استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء ، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس ، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر ، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.5661 جنيه للشراء ، و 17.6661 جنيه للبيع.

 متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 17.5661 جنيه للشراء

17.6661 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

 

 17.54 جنيه للشراء

17.64 جنيه للبيع

 سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 17.55 جنيه للشراء

17.65  جنيه للبيع

 سعر الدولار فى بنك القاهرة

 17.55 جنيه للشراء

17.65  جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 17.54  جنيه للشراء

17.64  جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

  17.56 جنيه للشراء

 17.66 جنيه للبيع

 

 

 

 


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