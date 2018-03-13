سعر الدولار اليوم 13-3-2018 واستقرار العملة الأمريكية

سعر الدولار اليوم 13-3-2018 واستقرار العملة الأمريكيةالثلاثاء، 13 مارس 2018 12:45 م
الدولار
رانيا فزاع
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استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 13-3-2018، أمام الجنيه المصرى، ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر الدولار اليوم، كالتالى...
سعر الدولار فى مصر
استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء ، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس ، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر ، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.5661 جنيه للشراء ، و 17.6661 جنيه للبيع.
متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
17.5661 جنيه للشراء
17.6661 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
17.54 جنيه للشراء
17.64 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
17.55 جنيه للشراء
17.65 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.55 جنيه للشراء
17.65 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
17.54 جنيه للشراء
17.64 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
17.56 جنيه للشراء
17.66 جنيه للبيع
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