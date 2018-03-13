سجن نائب الرئيس الإيرانى السابق لإدانته بالفساد







أ ف ب

أودع حميد بقائى نائب الرئيس الإيرانى السابق محمود أحمدى نجاد السجن الثلاثاء تنفيذا لحكم قضى بسجنه 15 عاما لادانته بقضايا فساد، كما أوردت وسائل إعلام ايرانية.

وكان حميد بقائى البالغ من العمر 48 عاما نائبا للرئيس المحافظ أحمدى نجاد الذى تولى الرئاسة لولايتين بين العامين 2005 و2013، ومديرا لمكتبه خلال ولايته الثانية، ويقيمان علاقات وثيقة.

وبقائى متهم باختلاس أموال والاستفادة بشكل غير مشروع من مبادلات عامة، وحكم عليه بالسجن 15 عاما.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن النيابة العامة فى طهران أن "شرطيين اوقفوا المحكوم وأودعوه السجن".

فى العام 2015 سُجن بقائى سبعة أشهر لأسباب غير معروفة، وأثناء توليه مهامه تعرض للتحقيق بتهم ارتكاب مخالفات.

ورفض مجلس صيانة الدستور، السلطة التى تبت فى طلبات الترشح للانتخابات، طلب ترشح احمدى نجاد وبقائى للانتخابات الرئاسية فى 2017.