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ساويرس: "محدش بيدير حسابى على تويتر لأن ردودى تعبر عن شخصيتى ومشاعرى"

الثلاثاء، 13 مارس 2018 03:35 م
ساويرس: "محدش بيدير حسابى على تويتر لأن ردودى تعبر عن شخصيتى ومشاعرى" نجيب ساويرس وتويتر





كتبت مريم بدر الدين
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أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس أن حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يديره بنفسه، نافيا وجود أى شخص آخر يديره.

 

وكتب ساويرس عبر حسابه ردا على تساؤل أحد المتاعبين له:" محدش بيديره ومحدش يقدر يرد كده لأن ردودى عبارة عن شخصيتى ومشاعرى ومبادئى ودى صعب حد يعرفها.. وبعدين ده يبقى غش ولا إيه رأيك".

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس

 

ويعد رجل الأعمال، نجيب ساويرس، من أكثر المشاهير تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعى وخاصة موقع "تويتر"، فيتميز بخفة ظله وتعليقه على معظم الأحداث السياسية والاجتماعية بشكل لا يخلو من "الإفيهات"، وما يميزه هو تفاعله الكبير مع متابعيه، حيث إنه دائم الرد عليهم فى كل المجالات.

 


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نجيب ساويرس

تويتر

ساويرس




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