ساويرس: "محدش بيدير حسابى على تويتر لأن ردودى تعبر عن شخصيتى ومشاعرى"الثلاثاء، 13 مارس 2018 03:35 م
نجيب ساويرس وتويتر
كتبت مريم بدر الدين
إضافة تعليق
أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس أن حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يديره بنفسه، نافيا وجود أى شخص آخر يديره.
وكتب ساويرس عبر حسابه ردا على تساؤل أحد المتاعبين له:" محدش بيديره ومحدش يقدر يرد كده لأن ردودى عبارة عن شخصيتى ومشاعرى ومبادئى ودى صعب حد يعرفها.. وبعدين ده يبقى غش ولا إيه رأيك".
نجيب ساويرس
ويعد رجل الأعمال، نجيب ساويرس، من أكثر المشاهير تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعى وخاصة موقع "تويتر"، فيتميز بخفة ظله وتعليقه على معظم الأحداث السياسية والاجتماعية بشكل لا يخلو من "الإفيهات"، وما يميزه هو تفاعله الكبير مع متابعيه، حيث إنه دائم الرد عليهم فى كل المجالات.
إضافة تعليق
"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد
"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة