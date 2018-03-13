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زملاء موظف المقاولون العرب يكشفون تفاصيل مقتله على يد مسلحين

الثلاثاء، 13 مارس 2018 01:42 ص
زملاء موظف المقاولون العرب يكشفون تفاصيل مقتله على يد مسلحين محمد عبد الحميد ضحية حادث السرقة بالوراق





كتب كريم صبحى
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كشف زملاء موظف شركة المقاولون العرب حادث مقتل زميلهم "محمد"  رئيس قسم الأمن فى محور روض الفرج حيث أكدو أن المجنى عليه تلقى اتصالا من خفير أخبره  بضبطه لصوص حاولوا سرقة أشياء من محور روض الفرج بمنطقة الوراق.

 

وأضافوا أن المجنى عليه توجه إلى المكان وأثناء ضبطهم وإبلاغ الشرطة عنهم حضر شخصان  آخران مسلحان واعتديا بالضرب على المجنى عليه "محمد" وزميله "عاشور" وتمكنوا من الهرب حيث تم نقل المجنى عليه للمستشفى ولكنه فارق الحياة.

 

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد اعتداء مجهولين على "محمد عبد الحميد" موظف أمن بشركة المقاولون العرب، حيث تم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

 

وبإجراء التحريات، تبين أن المجنى عليه أثناء متابعة عمله فى موقع بناء محور روض الفرج التابع لدائرة قسم شرطة الوراق، اعتدى عليه مجهولون أثناء محاولته منعهم من سرقة متعلقات الشركة، حيث تم نقله للمستشفى إلا أنه فارق الحياة بعد تدهور حالته الصحية.


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محور روض الفرج




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