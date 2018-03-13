زحام مرورى بسبب كسر ماسورة مياه أمام مدينة الرحاب

كسر ماسورة مياه - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تسبب كسر ماسورة مياه بطريق السويس أمام بوابة 9 بمدينة الرحاب فى تباطؤ حركة السيارات بالطريق و تم إخطار شركة الصرف للدفع بالسيارات لشفط المياه، فيما تتمركز الخدمات المرورية بالمكان للعمل على تنظيم حركة المرور.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة أمام مدينة الرحاب بظهور كثافات مرورية ناتجة عن كسر ماسورة و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
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