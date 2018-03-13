رويترز: رجل الأعمال السعودى الصانع يسعى لاتفاق ديون فى اللحظة الأخيرة







رويترز

قالت مصادر مطلعة إن مجموعة سعد السعودية المنهارة التى يقودها رجل الأعمال معن الصانع دعت لعقد اجتماع مع الدائنين فى محاولة أخيرة لإنهاء خلاف يتعلق بمطالبات قيمتها 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار).

وذكرت المصادر أن مستشارى المجموعة طلبوا من الدائنين الاجتماع فى دبى خلال الأيام القليلة المقبلة، سعيا للتوصل إلى اتفاق قبل أن تبدأ السلطات السعودية مزادا فى 18 مارس لبيع أصول بمليارات الدولارات تخص معن الصانع وشركته، من بينها آلات وعقارات ومركبات.

ويقدر بعض المراقبين إجمالى ديون مجموعة سعد بما بين 40 مليارا و60 مليار ريال.