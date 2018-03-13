video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 07:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا ساخرة من إقالة تيلرسون.. هل سنتحمل مسئولية القرار ؟

الثلاثاء، 13 مارس 2018 05:39 م
روسيا ساخرة من إقالة تيلرسون.. هل سنتحمل مسئولية القرار ؟ وزير الخارجية الأمريكى السابق ريكس تيلرسون





موسكو (أ ف ب)
إضافة تعليق

علقت روسيا ساخرة على إقالة وزيرة الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون، وتساءلت ما إذا كانت ستلقى على عاتقها مسئولية هذا القرار، فى إشارة إلى اتهامها بالتدخل فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وتساءلت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا فى تعليق لوكالة فرانس برس "ألم يتهم أحد بعد روسيا بالمسئولية عن تبدل المناصب فى واشنطن؟"

وتؤكد أجهزة الاستخبارات الأمريكية أن السلطات الروسية شنت عملية مدروسة للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة لصالح الرئيس دونالد ترامب، خصوصا عبر استخدام مواقع التواصل الاجتماعى ونشر "أخبار كاذبة"، الأمر الذى نفته موسكو على الدوام.

وكان تيلرسون عمل قبل تسلمه الخارجية الأمريكية لنحو 20 عاما رئيسا لشركة إكسون موبيل النفطية الأمريكية العملاقة، وكان على اتصال دائم بمسئولين روس وعلى رأسهم فلاديمير بوتين الذى التقاه مرارا.

ورغم تسلم تيلرسون وزارة الخارجية، والحديث الكثير عن احتمال تحسن العلاقات بين موسكو وواشنطن، فان العكس هو الذى حصل وتسارع التدهور بعد اتهام موسكو بالتدخل فى الانتخابات الرئاسية.

ويواصل المسئولون الروس نفى أى تدخل فى هذه الانتخابات، وقال بوتين الثلاثاء، لشبكة التلفزيون الأمريكية "إن بى سى"، "لماذا قررتم أن السلطات الروسية وأنا من ضمنها أعطينا الإذن بالقيام بذلك؟"

وردا على سؤال حول توجيه التهمة إلى 13 مواطنا روسيا وثلاث شركات روسية بالتدخل فى العملية الانتخابية الأمريكية قال بوتين "إنهم روس، حسنا، لكنهم ليسوا موظفين رسميين. هناك 146 مليون روسى".

وأضاف بوتين "نحن لا نريد التدخل، ولا نرى أى هدف كان يمكن ان نحققه عبر هذا التدخل. لا يوجد اي هدف".

             

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضاحى خلفان: تنظيم الحمدين يترنح بعد إقالة ريكس تيلرسون

ترامب بعد إقالة تيلرسون: خلافى معه بشأن الاتفاق النووى الإيرانى

ترامب يقيل ريكس تيلرسون ويعين مايك بومبيو مدير الـCIA وزيرا للخارجية

امريكا

روسيا

اخبار امريكا

اخبار روسيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة