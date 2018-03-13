روسيا: تهديد بريطانيا مقاطعة كأس العالم بشأن قضية الجاسوس يضر بالعلاقات







رويترز

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن وزارة الخارجية الروسية أمس الإثنين أن تهديد بريطانيا مقاطعة كأس العالم لكرة القدم 2018 بسبب تسميم جاسوس روسى سابق فى انجلترا سيلحق الضرر بالعلاقات مع موسكو وسيؤثر على الرياضة العالمية.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى قالت فى وقت سابق اليوم إن "من المرجح للغاية" أن تكون موسكو مسؤولة عن الهجوم، واقترح بعض المسؤولين البريطانيين مقاطعة كأس العالم الذى تستضيفه روسيا هذا العام ردا على ذلك.

ونقلت إنترفاكس عن الوزارة قولها فى بيان "نريد التأكيد مجددا: مثل هذه البيانات الاستفزازية التى تغذى المشاعر المناهضة لروسيا لا تؤدى إلا إلى تعقيد العلاقات بين دولتينا وهى ضربة للرياضة العالمية".