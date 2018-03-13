video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 03:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تعرب عن قلقها من نوايا الأوكرانيين عرقلة التصويت بانتخابات الرئاسة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 12:58 م
روسيا تعرب عن قلقها من نوايا الأوكرانيين عرقلة التصويت بانتخابات الرئاسة وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف





موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها إزاء نوايا القوميين الأوكرانيين عرقلة العملية الانتخابية فى البعثات الدبلوماسية الروسية خلال الانتخابات الرئاسية المرتقبة 18 مارس الجارى.

وأشار وزارة الخارجية الروسية - فى بيان اليوم  الثلاثاء، إلى أن موسكو تشعر بالقلق من نوايا بعض المنظمات الأوكرانية القومية الراديكالية، الرامية إلى عرقلة إجراء التصويت فى الانتخابات الرئاسية الروسية فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية الروسية فى أوكرانيا.

وأكدت الخارجية الروسية أن مثل هذه التهديدات والانتهاكات الصارخة لالتزامات أوكرانيا بموجب اتفاقيات فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية والقنصلية تعتبر نتيجة مباشرة لسياسة معاداة روسيا التى تبعها كييف.

ودعا البيان المنظمات الدولية للتأثير على كييف لمنعها من أى تصرفات غير لائقة خلال الانتخابات الرئاسية الروسية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لافروف: إقامة المزيد من مناطق عدم التصعيد فى سوريا ليس أولوية

لافروف: التحالف الدولى لا يريد القضاء على الإرهاب ويستهدف حكومة سوريا

لافروف روسيا "بريئة" ومستعدة للتعاون فى قضية تسميم العميل السابق

روسيا

اوكرانيا

اخبار روسيا

اخبار اوكرانيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة