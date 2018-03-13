روسيا تعرب عن قلقها من نوايا الأوكرانيين عرقلة التصويت بانتخابات الرئاسة







موسكو (أ ش أ)

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها إزاء نوايا القوميين الأوكرانيين عرقلة العملية الانتخابية فى البعثات الدبلوماسية الروسية خلال الانتخابات الرئاسية المرتقبة 18 مارس الجارى.

وأشار وزارة الخارجية الروسية - فى بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن موسكو تشعر بالقلق من نوايا بعض المنظمات الأوكرانية القومية الراديكالية، الرامية إلى عرقلة إجراء التصويت فى الانتخابات الرئاسية الروسية فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية الروسية فى أوكرانيا.

وأكدت الخارجية الروسية أن مثل هذه التهديدات والانتهاكات الصارخة لالتزامات أوكرانيا بموجب اتفاقيات فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية والقنصلية تعتبر نتيجة مباشرة لسياسة معاداة روسيا التى تبعها كييف.

ودعا البيان المنظمات الدولية للتأثير على كييف لمنعها من أى تصرفات غير لائقة خلال الانتخابات الرئاسية الروسية.